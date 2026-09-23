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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Trinchieri siūlo naują sprendimą perpildytam Europos krepšinio tvarkaraščiui

2026-09-23 12:51 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-23 12:51
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Salonikų PAOK vyr. treneris Andrea Trinchieri aštriai pasisakė apie vieną didžiausių šių dienų Europos krepšinio problemų – perpildytą rungtynių kalendorių ir milžinišką nuovargį, su kuriuo susiduria komandos bei žaidėjai.

Trinchieri siūlo naują sprendimą perpildytam Europos krepšinio tvarkaraščiui

Salonikų PAOK vyr. treneris Andrea Trinchieri aštriai pasisakė apie vieną didžiausių šių dienų Europos krepšinio problemų – perpildytą rungtynių kalendorių ir milžinišką nuovargį, su kuriuo susiduria komandos bei žaidėjai.

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Duodamas interviu „Meridian Sport“, jis situaciją apibūdino be užuolankų: „Kaip dėlės, siurbiančios kraują.“

Pasak jo, pagrindinė bėda yra ta, kad komandos neturi vienodų sąlygų. Viena ekipa į nacionalinių pirmenybių rungtynes ateina po poilsio, o kita – po alinančios Eurolygos dvigubos savaitės.

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„Sporte svarbiausia, kad visi turėtų vienodas darbo sąlygas. Žaidi sekmadienį prieš varžovą, kuris ilsėjosi, kol tu ką tik praėjai per Eurolygos dvigubą savaitę, kurioje buvai sutryptas. Atvažiuoji, o rezultatas jau galbūt 25:9 varžovų naudai. Jie skraido visur, lenda po kojomis. Tai nesąžininga“, – kalbėjo treneris.

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A.Trinchieri teigimu, vienintelė išeitis yra visų krepšinio organizacijų bendradarbiavimas. Anot jo, FIBA, Eurolyga, vietinės lygos bei regioniniai turnyrai privalo sėsti prie bendro stalo ir suderinti kalendorius, nes dėl skirtingų organizacijų interesų kenčia pats krepšinis.

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Specialistas pateikė ir konkretų sezono restruktūrizavimo planą: 4 mėnesiai – Eurolygai, 3 mėnesiai – vietiniams čempionatams, 2 mėnesiai – FIBA varžyboms, 1 mėnuo – žaidėjų poilsiui, atsistatymui ir individualiam darbui.

Jo nuomone, toks modelis aiškiai atskirtų skirtingas varžybas ir suteiktų krepšininkams būtino laiko atsikvėpti bei tobulėti.

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