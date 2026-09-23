Emilijaus Krakausko rezultatyvus perdavimas padėjo „EHC Arosa“ iškovoti pergalę

„Fribourg-Gotteron“ be Danieliaus Čečekovo išvykoje po baudinių serijos 2:1 palaužė „HC Davos“ pasipriešinimą.
„Fribourg-Gotteron“ (5 tšk.) pakilo į 8-ą vietą, o „Servette“ (4) – į 11-ą tarp 14 ekipų. Šveicarijos lygos rungtynes tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
Antroje Šveicarijos lygoje brolių Krakauskų atstovaujama „EHC Arosa“ komanda varžovų arenoje 5:2 įveikė „HC La Chaux-de-Fonds“. Emilijus Krakauskas žaidė 17 min. 15 sek., atliko rezultatyvų perdavimą, 3 kartus smūgiavo į vartus ir laimėjo vienintelį ritulio išmetimą, dėl kurio kovojo. Titas Krakauskas nerungtyniavo.
„EHC Arosa“ (3 tšk.) pakilo į 7-ą vietą tarp 10 komandų.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.