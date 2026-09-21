Viskantas debiutą USHL pažymėjo įvarčiu

TPS (6 tšk.) pakilo į 5-ą vietą tarp 8 klubų.
Slovakijos aukščiausioje lygoje Nerijaus Ališausko atstovaujama Prešovo „HC Prešov“ komanda išvykoje 2:5 nusileido Žilinos „Vlci“ ekipai. Lietuvis žaidė 18 min. 42 sek., 2 kartus atakavo vartus ir blokavo 1 varžovų smūgį.
„HC Prešov“ (0 tšk.) užima paskutinę – 12-ą – poziciją.
Trečioje pagal pajėgumą Vokietijos lygoje („Oberliga“) „EV Fussen“ su Ugniumi Čižu savo arenoje 0:2 pralaimėjo prieš „SC Riessersee“. Lietuvis kartą atakavo vartus.
Manto Stankiaus atstovaujama „Hammer Eisbaren“ komanda 5:2 išsivežė pergalę iš Duisburgo „Fuchse“ arenos. Praėjusiame ture iš aikštės išvytas lietuvis nežaidė.
Rostoko „Piranhas“ su Marku Kaleinikovu išvykoje 3:2 palaužė „TecArt Black Dragons“ pasipriešinimą. Lietuvis 4 kartus atakavo vartus, laimėjo abu ritulio išmetimus ir gavo 2 baudos min.
Šiaurės konferencijoje „Piranhas“ (6 tšk.) užima 3-ią vietą, o „Hammer Eisbaren“ (3) – 4-ą tarp 12 komandų. Pietų konferencijoje „EV Fussen“ (3 tšk.) rikiuojasi 9-a tarp 14 ekipų.
Elitinėje JAV jaunimo lygoje (USHL) puikiai debiutavo Edgaras Viskantas, o jo atstovaujama Omahos „Lancers“ komanda 3:6 neatsilaikė prieš Čikagos „Steel“. Lietuvis vieninteliu atliktu smūgiu pelnė įvartį.
„Lancers“ (0 tšk.) Vakarų konferencijoje užima priešpaskutinę – 7-ą – vietą.
Aukščiausioje Šveicarijos jaunimo lygoje Beno Andrejausko atstovaujama „LHC Academy“ komanda namie 2:5 pralaimėjo prieš „EV Zug“. Lietuvis nepasižymėjo.
Du lietuvius savo gretose turinti „Fribourg-Gotteron“ ekipa taip pat namuose 0:1 nusileido „EHC Biel-Bienne Spirit“. Danielius Čečekovas žaidė 20 min. 8 sek., 3 kartus atakavo vartus, laimėjo 4 iš 15 ritulio išmetimų bei gavo 2 baudos min. Robertas Dobrinskis nežaidė.
„LHC Academy“ (19 tšk.) užima 2-ą vietą, „Fribourg-Gotteron“ (11) – 9-ą, o Ženevos „Futur Hockey“ (3) su Tadu Šližiu yra paskutinė – 13-a.
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