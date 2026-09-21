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TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Kiti čempionatai

Viskantas debiutą USHL pažymėjo įvarčiu

2026-09-21 11:23 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-21 11:23
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Sekmadienį elitinėje Suomijos moterų ledo ritulio lygoje Turku TPS su Gabija Jaroševičiūte 7:6 iškovojo pergalę prieš Hemenlinos HPK. Lietuvė žaidė 6 min. 29 sek. ir atliko 1 smūgį į vartus.

Edgar Viskantas | Instagram.com nuotr

Sekmadienį elitinėje Suomijos moterų ledo ritulio lygoje Turku TPS su Gabija Jaroševičiūte 7:6 iškovojo pergalę prieš Hemenlinos HPK. Lietuvė žaidė 6 min. 29 sek. ir atliko 1 smūgį į vartus.

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TPS (6 tšk.) pakilo į 5-ą vietą tarp 8 klubų.

Slovakijos aukščiausioje lygoje Nerijaus Ališausko atstovaujama Prešovo „HC Prešov“ komanda išvykoje 2:5 nusileido Žilinos „Vlci“ ekipai. Lietuvis žaidė 18 min. 42 sek., 2 kartus atakavo vartus ir blokavo 1 varžovų smūgį.

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„HC Prešov“ (0 tšk.) užima paskutinę – 12-ą – poziciją.

Trečioje pagal pajėgumą Vokietijos lygoje („Oberliga“) „EV Fussen“ su Ugniumi Čižu savo arenoje 0:2 pralaimėjo prieš „SC Riessersee“. Lietuvis kartą atakavo vartus.

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Manto Stankiaus atstovaujama „Hammer Eisbaren“ komanda 5:2 išsivežė pergalę iš Duisburgo „Fuchse“ arenos. Praėjusiame ture iš aikštės išvytas lietuvis nežaidė.

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Rostoko „Piranhas“ su Marku Kaleinikovu išvykoje 3:2 palaužė „TecArt Black Dragons“ pasipriešinimą. Lietuvis 4 kartus atakavo vartus, laimėjo abu ritulio išmetimus ir gavo 2 baudos min.

Šiaurės konferencijoje „Piranhas“ (6 tšk.) užima 3-ią vietą, o „Hammer Eisbaren“ (3) – 4-ą tarp 12 komandų. Pietų konferencijoje „EV Fussen“ (3 tšk.) rikiuojasi 9-a tarp 14 ekipų.

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Elitinėje JAV jaunimo lygoje (USHL) puikiai debiutavo Edgaras Viskantas, o jo atstovaujama Omahos „Lancers“ komanda 3:6 neatsilaikė prieš Čikagos „Steel“. Lietuvis vieninteliu atliktu smūgiu pelnė įvartį.

„Lancers“ (0 tšk.) Vakarų konferencijoje užima priešpaskutinę – 7-ą – vietą.

Aukščiausioje Šveicarijos jaunimo lygoje Beno Andrejausko atstovaujama „LHC Academy“ komanda namie 2:5 pralaimėjo prieš „EV Zug“. Lietuvis nepasižymėjo.

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Du lietuvius savo gretose turinti „Fribourg-Gotteron“ ekipa taip pat namuose 0:1 nusileido „EHC Biel-Bienne Spirit“. Danielius Čečekovas žaidė 20 min. 8 sek., 3 kartus atakavo vartus, laimėjo 4 iš 15 ritulio išmetimų bei gavo 2 baudos min. Robertas Dobrinskis nežaidė.

„LHC Academy“ (19 tšk.) užima 2-ą vietą, „Fribourg-Gotteron“ (11) – 9-ą, o Ženevos „Futur Hockey“ (3) su Tadu Šližiu yra paskutinė – 13-a.

Lietuvos komandų atrankas į UEFA turnyrus stebėkite specialiame futbolo transliacijų polapyje. Daugiau skaitykite futbolo naujienų skiltyje.

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