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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Hodgkinson išbandė išskirtinį „Nike“ kombinezoną: olimpinėse žaidynėse laukia netikėta kliūtis

2026-09-24 12:49 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-24 12:49
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Didžiosios Britanijos lengvaatletė Keely Hodgkinson Londone vykusiose „Athlos“ varžybose pasižymėjo ne tik pergale 800 metrų bėgimo rungtyje, bet ir išskirtine apranga. Vis dėlto tokio paties „Nike“ sukurto kombinezono ji negalės vilkėti per 2028 metų Los Andželo olimpines žaidynes.

Keely Hodgkinson | Scanpix nuotr.

Didžiosios Britanijos lengvaatletė Keely Hodgkinson Londone vykusiose „Athlos“ varžybose pasižymėjo ne tik pergale 800 metrų bėgimo rungtyje, bet ir išskirtine apranga. Vis dėlto tokio paties „Nike“ sukurto kombinezono ji negalės vilkėti per 2028 metų Los Andželo olimpines žaidynes.

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24-erių K. Hodgkinson praėjusį Londone dominavo 800 metrų distancijoje. Į stadioną ji išbėgo vilkėdama visiškai juodą, ilgomis rankovėmis „Nike“ kombinezoną su gobtuvu ir atvira nugaros dalimi. Išskirtinis drabužis buvo kuriamas ištisus metus bendradarbiaujant K. Hodgkinson ir „Nike“ inovacijų komandai.

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„Norėjau jaustis patogiai ir kartu šiek tiek seksualiai. Nugara atvira, todėl tai atrodo tikrai šauniai. Tiesą sakant, jaučiuosi taip, lyg apskritai nieko nebūčiau apsivilkusi“, – po varžybų pasakojo britė.

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Ji taip pat atskleidė, kad su šiuo kostiumu treniravosi Pietų Afrikoje, kur oro temperatūra siekė 37 laipsnius, tačiau apranga nesukėlė problemų.

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K. Hodgkinson užsiminė, kad panašų kostiumą sportininkai gali dėvėti ir Los Andželo olimpinėse žaidynėse.

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„Galbūt mes žinome kai kuriuos dalykus, kurių kiti nežino“, – mįslingai pareiškė olimpinių žaidynių čempionė.

Vis dėlto viena problema jau aiški – būtent šio „Nike“ kostiumo Didžiosios Britanijos olimpinės rinktinės sportininkai Los Andžele vilkėti negalės.

Didžiosios Britanijos olimpinis komitetas jau 42 metus bendradarbiauja su „Adidas“, kuri rūpinasi šalies olimpinės rinktinės apranga. Tuo metu britų lengvosios atletikos federacija turi ilgalaikę partnerystę su „Nike“, tačiau ji nėra susijusi su olimpinės rinktinės apranga. Todėl net jeigu „Nike“ sukurtam kostiumui būtų suteiktas leidimas jį naudoti oficialiose varžybose, Didžiosios Britanijos olimpiečiai negalėtų vilkėti būtent šio modelio.

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Pati K. Hodgkinson pabrėžė, kad jos naujoji apranga nėra visiškai nauja idėja. Ji įkvėpta ankstesnių sportininkių, tarp jų – Australijos olimpinės čempionės Cathy Freeman.

„Cathy Freeman varžėsi dar prieš man gimstant, tačiau esu mačiusi jos lenktynes ir nuotraukas. Buvo labai smagu pasisemti įkvėpimo iš praeities ir kartu sukurti kažką savaip. Man stilius buvo labai svarbus“, – sakė K. Hodgkinson.

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Didžiosios Britanijos rinktinės atstovas teigė, kad šalis kartu su savo partneriais ir sporto federacijomis toliau sieks kurti sportininkams patogią bei inovatyvią aprangą.

„Visada stengėmės kartu su partneriais ir sporto šakomis suteikti sportininkams į juos orientuotą bei inovatyvią aprangą, kuri padėtų jiems pasiekti geriausių rezultatų tiek vasaros, tiek žiemos žaidynėse. Esame užtikrinti ir nekantraujame dėl to, kas laukia ateityje, įskaitant pokyčius, kuriuos ruošiame 2028 metų Los Andželo žaidynėms“, – sakė rinktinės atstovas.

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