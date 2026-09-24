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TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Antausių skaldymo varžybose – kraupus vaizdas

2026-09-24 12:42 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-24 12:42
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Buvęs WWE pasaulio čempionas Jake'as Hageris, geriau žinomas Jacko Swaggerio vardu, antausių skaldymo varžybose patyrė itin nemalonią traumą. Po varžovo smūgio amerikiečio kairioji akis ėmė kraujuoti, o medikams teko nutraukti kovą.

Jake'as Hageris | Stop kadras

Buvęs WWE pasaulio čempionas Jake'as Hageris, geriau žinomas Jacko Swaggerio vardu, antausių skaldymo varžybose patyrė itin nemalonią traumą. Po varžovo smūgio amerikiečio kairioji akis ėmė kraujuoti, o medikams teko nutraukti kovą.

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J. Hageris Teksase vykusiame „Power Slap 23“ turnyre susitiko su Johnny Magna. Šiose varžybose sportininkai paeiliui smūgiuoja vienas kitam į veidą, o šįkart vienas J. Hageriui tekusių smūgių pataikė tiesiai į kairę akį. Vos gavęs smūgį amerikietis susiėmė už veido.

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„Jis pataikė man tiesiai į akį“, – po smūgio pasakė J. Hageris.

Netrukus situacija tapo dar nemalonesnė. Priartinus kameras buvo matyti, kad iš buvusio WWE čempiono kairiosios akies pradėjo tekėti kraujas. Medikai nusprendė nebeleisti sportininkui tęsti pasirodymo. Pergalė techniniu nokautu atiteko J. Magnai.

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J. Hageriui tai buvo jau trečiasis pasirodymas „Power Slap“ varžybose. Balandį jis debiutavo sėkmingai – „Power Slap 19“ turnyre trečiajame raunde nokautavo Deviną Jenkinsą.

Vis dėlto antrasis pasirodymas liepos mėnesį buvo gerokai nesėkmingesnis. „Power Slap 21“ turnyre amerikietį nokautavo Amanpreetas Singhas. Po šio pralaimėjimo J. Hageriui buvo skirta 45 dienų medicininė diskvalifikacija, leidusi jam atsigauti po patirtų smūgių.

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Dabar amerikiečio laukia dar vienas priverstinis poilsis. Šįkart jis susidūrė ne tik su nokautu, bet ir su akies traumos pasekmėmis, todėl jo sugrįžimo į antausių skaldymo varžybas gali tekti palaukti.

Prieš pasukdamas į „Power Slap“, J. Hageris daugiau nei dešimtmetį buvo WWE amerikietiškų imtynių organizacijos dalis. Ten jis dalyvaudavo Jacko Swaggerio vardu.

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2006 metais WWE debiutavęs amerikietis didžiausią karjeros akimirką išgyveno 2010-aisiais. Jis laimėjo „Money in the Bank“ kovą „WrestleMania 26“ turnyre, o vos po penkių dienų pasinaudojo galimybe ir įveikė Chrisą Jericho bei tapo pasaulio sunkiasvorių čempionu.

2012 metais J. Hageris taip pat iškovojo JAV čempiono titulą, nugalėjęs Zacką Ryderį.

Jo etapas WWE baigėsi 2017 metais. Po nesėkmingų derybų dėl naujos sutarties organizacija oficialiai patvirtino amerikiečio pasitraukimą.

Šių metų pradžioje J. Hageris netikėtai nusprendė išbandyti jėgas antausių skaldymo varžybose ir pasirašė sutartį dėl šešių pasirodymų.

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