Trys Lietuvos kikboksininkai suklupo pasaulio jaunimo čempionato ketvirtfinalyje

Net du mūsiškiai siekė medalių K-1 svorio kategorijoje iki 63,5 kg. Deja, Arūnas Gruodys pralaimėjo kazachui Azizui Babajevui, o Airidas Navickas – kitam kazachui Imdatui Mamedovui.
Merginų pilno kontakto svorio kategorijoje iki 60 kg Milana Novikova nusileido kazachei Marijai Pridanovai.
Ketvirtadienį startuos Domantas Mikšta. Jis K-1 svorio kategorijos iki 71 kg pusfinalyje susikaus su lenku Szymonu Zielinskiu.
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