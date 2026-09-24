Griekspooras neapsikentė dėl reakcijų į jo žodžius apie Zverevą: „Tai jau darosi nebekontroliuojama“

A. Zverevui šie metai klostosi itin sėkmingai. Vokietis iškovojo „Roland Garros“ titulą, o rugsėjį triumfavo ir „US Open“ turnyre, finale įveikęs amerikietį Beną Sheltoną. Tai buvo antrasis jo „Didžiojo kirčio“ trofėjus karjeroje.
Vis dėlto po pergalės Niujorke nemažai dėmesio sulaukė ir A. Zverevo žaidimo stilius. Ypač daug diskusijų kilo dėl jo įpročio prieš padavimą daugybę kartų mušinėti kamuoliuką. T. Griekspooras apie tai pasisakė „Cor Podcast“ laidoje.
„Man tiesiog sunku žiūrėti Zverevo žaidimą. Ypač šiame turnyre, kai prieš kiekvieną padavimą jis kamuoliuką atmušdavo 400 kartų. Tai buvo tikrai ekstremalu, bet, panašu, jam tai padėjo. Gal ir man reikėtų tai išbandyti“, – sakė olandas.
Šie komentarai netruko pasklisti ir sulaukė reakcijų. T. Griekspooras galiausiai pats sureagavo į kilusį triukšmą bei pabrėžė, kad jo žodžiai nebuvo skirti menkinti A. Zverevą.
„Paprastai čia nereaguoju, bet tai jau darosi nebekontroliuojama. Tiesiog pasakiau, kad buvo sunku žiūrėti mačą dėl nesibaigiančio kamuoliuko mušimo. Apie Sašą galiu pasakyti tik gerus žodžius už tai, ką jis nuveikė per visus šiuos metus“, – socialiniame tinkle „X“ parašė T. Griekspooras.
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