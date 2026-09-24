Kane‘as atskleidė skaudžiausią patirtą pralaimėjimą su Anglijos rinktine

„Man labai rūpi Anglija, ypatingai dėl to, kad jau tiek laiko einu šiuo keliu. Esu žaidęs finaluose, pusfinaliuose, buvęs visai šalia pergalės. Dėl kiekvieno pralaimėjimo skauda skirtingai. Šitas pralaimėjimas prieš Argentina tikrai skaudėjo, labiau nei bet kuris kitas.
Tikriausiai pasakyčiau, kad net labiau nei tada, kai Katare ketvirtfinalyje prieš Prancūziją nerealizavau vienuolikos metrų baudinio, vien dėl to, kaip viskas klostėsi. Tiesiog jausmas buvo toks, kad tai nebuvome mes kaip komanda. Tai nebuvo ta komanda, kuria norėjome būti ir kuria žadėjome tapti.
Manau, kad kartais, kai pasielgi prieš savo įsitikinimus ir pralaimi, jausmas būna dešimt kartų blogesnis nei tada, kai pralaimi žaisdamas savaip. Tokiu atveju tiesiog priimi pralaimėjimą, oriai jį atlaikai. Vis dar sunku, bet turime judėti pirmyn“, – pripažino Anglijos rinktinės kapitonas.
Priminsime, jog Anglijos rinktinė pasaulio čempionato mažajame finale susitvarkė su prancūzais ir iškovojo bronzos medalius.
Anglija tarptautinės pertraukos metu UEFA Tautų lygoje susitiks su Ispanija, Čekija, Kroatija ir dar kartą Čekija.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.