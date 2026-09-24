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Konservatoriai kreipėsi į STT dėl Palucko žmonos įdarbinimo Vilniaus rajono poliklinikoje: kyla interesų konfliktų klausimų

2026-09-24 15:54 / šaltinis: ELTA
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2026-09-24 15:54
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Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcija kreipėsi į Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT) ir Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją (VTEK) dėl buvusio premjero Gintauto Palucko sutuoktinės Ilmos Paluckės įdarbinimo Vilniaus rajono poliklinikoje.

Gintautas ir Ilma Paluckai (nuotr. asm. archyvo)

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcija kreipėsi į Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT) ir Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją (VTEK) dėl buvusio premjero Gintauto Palucko sutuoktinės Ilmos Paluckės įdarbinimo Vilniaus rajono poliklinikoje.

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Kreipimuose, su kuriais susipažino ELTA, TS-LKD prašo STT atlikti korupcijos rizikos analizę poliklinikos personalo valdymo srityje ir įvertinti konkretaus I. Paluckės įdarbinimo aplinkybes. Frakcija kelia klausimus, ar sprendimas priimtas skaidriai, nešališkai ir laikantis lygių galimybių principų.

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Konservatoriai kreipėsi į STT ir VTEK dėl Palucko sutuoktinės įdarbinimo

Kreipimesi atkreipiamas dėmesys į I. Paluckės ryšius su poliklinikos vadovybe: įstaigai vadovauja Evaldas Navickas, anksčiau dirbęs G. Palucko patarėju sveikatos apsaugos klausimais ir priklausantis Lietuvos socialdemokratų partijai. Tuo metu poliklinikos steigėja yra Vilniaus rajono savivaldybė, kuriai vadovauja tos pačios partijos narys, meras Robertas Duchnevič.

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TS-LKD prašo STT išsiaiškinti, ar pareigybė buvo viešai skelbiama, kas ir kokia tvarka priėmė sprendimą dėl I. Paluckės įdarbinimo bei ar poliklinikoje taikoma personalo atrankos tvarka, užtikrinanti apsaugą nuo nepotizmo ir protegavimo.

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Į VTEK frakcija kreipėsi, prašydama įvertinti, ar E. Navickas, priimdamas sprendimą dėl I. Paluckės įdarbinimo arba dalyvaudamas priimant šį sprendimą, nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo. Kreipimesi teigiama, kad dėl ankstesnių E. Navicko darbinių ir politinių ryšių su G. Palucku galėjo kilti interesų konfliktas.

VTEK taip pat prašoma išsiaiškinti, ar apie planuojamą I. Paluckės įdarbinimą ir jo aplinkybes buvo informuotas R. Duchnevič bei ar jis, kaip E. Navicką į pareigas skiriantis subjektas, turėjo imtis priemonių jį nušalinti nuo sprendimo.

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Apie I. Paluckės įsidarbinimą Vilniaus rajono poliklinikoje pirmadienį pranešė žurnalistas Šarūnas Černiauskas. Kaip skelbė naujienų portalas „Delfi“, G. Palucko viešųjų ir privačių interesų deklaracijoje nurodyta, kad jo sutuoktinė poliklinikoje pradėjo dirbti rugpjūčio 17 d.

„Delfi“ pasiteiravus G. Palucko, ar jis nepadėjo sutuoktinei įsidarbinti pasinaudodamas savo ryšiais, buvęs premjeras teigė, kad ji į pareigas priimta pagal savo kompetencijas.

Tuo metu poliklinikos atstovė Gabrielė Jankauskaitė portalui nurodė, kad vidinės komunikacijos koordinatoriaus pareigybė atsirado dėl augančio įstaigos komunikacijos poreikio. Pasak jos, viešas konkursas nebuvo rengiamas, nes pareigybė nėra konkursinė, o I. Paluckė į ją priimta atrankos būdu, įvertinus kandidatų kompetencijas, profesinę patirtį ir atitiktį pareigybės reikalavimams.

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Chaa
Chaa
2026-09-24 16:19
Įprasta praktika Lietuvoje - Tapinas irgi Žalgirio FK sukūrė pareigybę sūnui ir be konkurso įdarbino.
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Rici
Rici
2026-09-24 16:42
O dėl tapkės sūnaus ,kada kreipsis?Taškomi savivaldybės pinigai
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Širšė
Širšė
2026-09-24 18:19
Konservatoriai,be reikalo plėšotės,žmonės nepamiršo jūsų suktybių ir rinkimuose bus jums kaput
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