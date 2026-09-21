5 Lietuvos politikams – rimti nemalonumai: teisėsauga pareiškė įtarimus

Tyrimo duomenimis, V. Šadauskienė, 2019–2023 m. eidama Jonavos rajono savivaldybės tarybos narės pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pateikė jos, kaip tarybos narės, išmokų avanso apyskaitas, jose įtvirtindama galimai tikrovės neatitinkančius duomenis apie patirtas transporto išlaidas. Tokiu būdu, anot teisėsaugos, V. Šadauskienė Jonavos rajono savivaldybės administracijai galimai padarė 11 010 eurų turtinę žalą.
Jai pareikšti įtarimai dėl piktnaudžiavimo, turto pasisavinimo, dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais.
Kaip pranešė prokuratūra, R. Osauskas, 2019–2023 m. eidamas Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pateikė jo, kaip tarybos nario, išmokų avanso apyskaitas, jose įtvirtindamas galimai tikrovės neatitinkančius duomenis apie patirtas transporto išlaidas. Tokiu būdu R. Osauskas Jonavos rajono savivaldybės administracijai galimai padarė 3 070 eurų turtinę žalą.
Jam pareikšti įtarimai dėl piktnaudžiavimo, turto pasisavinimo, dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais.
Tyrimo duomenimis, J. Grabauskas, 2019–2021 m. eidamas Marijampolės savivaldybės tarybos nario pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pateikė jo, kaip tarybos nario, išlaidų suvestines, jose įtvirtindamas galimai tikrovės neatitinkančius duomenis apie patirtas kuro išlaidas. Tokiu būdu J. Grabauskas, anot prokuratūros, Marijampolės savivaldybės administracijai galimai padarė 1 621 eurų turtinę žalą.
Jam pareikšti įtarimai dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo, dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais.
Teisėsaugos duomenimis, D. Kemeraitis, 2019–2021 m. eidamas Marijampolės savivaldybės tarybos nario pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, pateikė jo, kaip tarybos nario, išlaidų suvestines, jose įtvirtindamas galimai tikrovės neatitinkančius duomenis apie patirtas kuro išlaidas. Tokiu būdu D. Kemeraitis Marijampolės savivaldybės administracijai galimai padarė 2 297 eurų turtinę žalą.
Jam pareikšti įtarimai dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo, dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais.
Prokuratūra informavo, kad D. Matkevičius, 2019–2020 m. eidamas Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, galimai piktnaudžiavo savo tarnybine padėtimi, pateikė jo, kaip tarybos nario, veiklos išlaidų ataskaitas, jose įtvirtindamas galimai tikrovės neatitinkančius duomenis apie patirtas transporto išlaidas. Tokiu būdu D. Matkevičius Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai galimai padarė 972 eurų turtinę žalą.
Jam pareikšti įtarimai dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo, dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais.
Atleisti nuo atsakomybės pagal laidavimą
Kaip pranešė prokuratūra, Klaipėdos apylinkės teismas nutartimis patvirtino prokuroro sprendimus „čekiukų“ bylose atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą Tauragės rajono savivaldybės tarybos narius Raimondą Matemaitį ir Liną Janušonį bei buvusį Skuodo rajono savivaldybės tarybos narį Rimantą Urniežį.
Prokuroras ir teismas įvertino, kad politikai visiškai pripažino savo kaltę, nuoširdžiai gailėjosi ir atlygino padarytą žalą. Jiems nustatytas vienerių metų laidavimo terminas bei paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – įmokos į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą nuo 600 iki 1 250 eurų.
Bylos duomenimis, R. Matemaitis, 2021–2022 m. eidamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir suklastojo 10 su tarybos nario veikla susijusių išlaidų ataskaitų, jose pateikdamas tikrovės neatitinkančią informaciją apie tarybos nario veiklai skirtų lėšų panaudojimą kurui. Nustatyta, kad tokiu būdu, pasinaudodamas savo įgaliojimais, jis neteisėtai pasisavino 843 eurus Tauragės rajono savivaldybės administracijai priklausančių lėšų.
Anot teisėsaugos, L. Janušonis, 2019–2022 m. eidamas Tauragės rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir suklastojo 37 su tarybos nario veikla susijusių išlaidų ataskaitas, jose pateikdamas tikrovės neatitinkančią informaciją apie patirtas kuro išlaidas. Pasinaudodamas savo įgaliojimais, jis neteisėtai pasisavino 15 778 eurus Tauragės rajono savivaldybės administracijai priklausančių lėšų.
R. Urniežis, 2019–2023 m. eidamas Skuodo rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir suklastojo 15 tarybos nario išmokų ataskaitų, jose pateikdamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie patirtas kuro išlaidas. Tokiu būdu R. Urniežis apgaule įgijo Skuodo rajono savivaldybės administracijai priklausančius 1 176 eurus.
ELTA primena, kad visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.