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Raudondvario dvaro pirkimų dėl mažos vertės VPT nevertins

2026-09-19 14:27 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-09-19 14:27
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Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) dėl mažos Raudondvario dvaro viešųjų pirkimų vertės jų nevertins, tuo metu Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) kitą savaitę ketina spręsti, ar pradėti ikiteisminį tyrimą.

Raudondvario dvaras (nuotr. asm. archyvo)

Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) dėl mažos Raudondvario dvaro viešųjų pirkimų vertės jų nevertins, tuo metu Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) kitą savaitę ketina spręsti, ar pradėti ikiteisminį tyrimą.

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„Atlikusi pirminę dokumentų peržiūrą tarnyba nusprendė nepradėti VšĮ „Raudondvario dvaras“ pirkimų vertinimo, atsižvelgusi į tai, kad didžioji dalis pirkimų yra nedidelės vertės, kurie gali būti atlikti žodžiu, kreipiantis į vieną tiekėją“, – BNS šią savaitę nurodė VPT atstovė Evelina Butkutė-Lazdauskienė.

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Ji pažymėjo, kad teisės aktai nedraudžia vykdant neskelbiamą pirkimą kreiptis į tiekėją, kurio darbuotojas ar akcininkas giminystės ryšiais yra susijęs su perkančiosios organizacijos darbuotoju, jei šis darbuotojas nepriima jokių su pirkimais susijusių sprendimų, nors VPT kritiška dėl tokių pirkimų.

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Dėl to tarnyba rekomenduoja neskelbiamo pirkimo atveju, prieš kviečiant tiekėją į pirkimą, įvertinti, ar tiekėjas nėra perkančiosios organizacijos darbuotojas.

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Taip pat raginama įvertinti, ar tiekėjas nėra susijęs su valdymo ar priežiūros organų nariais, dalininkais ar jų valdomais, kontroliuojamais juridiniais asmenimis, ar tiekėjo su organizacija nesieja asmeniniai, profesiniai, finansiniai ar kitokio pobūdžio ryšiai, kurie gali sukelti interesų konfliktą ar jo regimybę.

„Kol kas toks reikalavimas nėra privalomas, tačiau tarnyba siekia, kad jai būtų suteikti įgaliojimai tvirtinti pirkimų organizavimo ir kontrolės tvarkos aprašą, kurio nuostatos būtų privalomos visoms perkančiosioms organizacijoms. Atitinkamas Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas yra užregistruotas ir turėtų būti svarstomas Seimo rudens sesijoje“, – sakė Evelina Butkutė-Lazdauskienė.

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Tuo metu Generalinės prokuratūros atstovė Milda Rimkė informavo, kad Kauno rajono savivaldybės kreipimasis dėl Raudondvario dvaro pirkimų aplinkybių patikslinimo buvo perduotas STT, kuri turėtų priimti procesinį sprendimą dėl ikiteisminio tyrimo.

STT atstovė Renata Keblienė BNS šią savaitę sakė, kad tarnyba sprendimą turėtų priimti kitą savaitę.

„Įvertinus patikslinimo metu surinktus duomenis, bus priimtas atitinkamas procesinis sprendimas – nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą arba nutarimas pradėti ikiteisminį tyrimą. Procesinio sprendimo priėmimo terminas yra rugsėjo 24 diena“, – nurodė R. Keblienė.

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Kaip rašė BNS, Seimo narys konservatorius Mindaugas Lingė anksčiau skelbė, jog Raudondvario dvaras sudarinėjo pirkimo sutartis su įmone, kuri siejama su įstaigos direktorės pavaduotoju Egidijumi Morkūnu.

Politiko skaičiavimu, 2022–2026 metais dvaras su direktoriaus pavaduotojo įmone sudarė 29 nekonkursines viešųjų pirkimų sutartis, kurių bendra vertė viršijo 71 tūkst. eurų.

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Po šios informacijos Kauno rajono savivaldybė pranešė apie Raudondvario dvaro laikinosios direktorės Kotrynos Ingos Morkūnaitės ir jos pavaduotojo E. Morkūno nušalinimą nuo pareigų.

Kauno rajono meras Valerijus Makūnas dėl galimų pažeidimų Raudondvario dvare taip pat kreipėsi į VPT ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą (FNTT), kuri kreipimąsi perdavė prokuratūrai, o ši savo ruožtu – STT.

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BNS skelbė, kad įdarbinimais Raudondvario dvare ir šios įstaigos pirkimais aktyviau imta domėtis po LRT žurnalistinio tyrimo, sukėlusio abejonių dėl premjero sutuoktinės Aistės Sinkevičienės galbūt fiktyvaus darbo dvare.

Tyrimas taip pat parodė, kad Raudondvario dvare įdarbinta daugiau socialdemokratų aplinkos žmonių. Po šios informacijos V. Makūnas sudarė darbo grupę galimiems pažeidimams dėl įdarbinimo nagrinėti.

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Be to, Kauno rajono savivaldybės administracija yra pradėjusi vidinį tyrimą dėl Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėjos, kuria taip pat dirba A. Sinkevičienė, ir šio skyriaus vyriausiosios specialistės.

Tuo metu Seimo Antikorupcijos komisija yra nutarusi vertinti galimą sisteminį nepotizmą valstybės mastu, kartu įvertinant situaciją Raudondvario dvare.

indeliai.lt

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