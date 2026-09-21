Teismo verdiktas: nutraukė buvusio Ignalinos rajono tarybos nario Gasparavičiaus „čekiukų“ bylą

Trijų teisėjų kolegija atsižvelgė į A. Gasparavičiaus advokato skundo motyvus, kad piktnaudžiavimas dabar priskiriamas ne prie sunkių, bet prie apysunkių nusikaltimo, kad asmuo pilnai prisipažino ir atlygino tris kartus didesnę žalą nei buvo nurodyta kaltinime.
Teismas nutraukė buvusio Ignalinos rajono tarybos nario Gasparavičiaus „čekiukų“ bylą
Tai pat atsižvelgta ir į tai, jog A. Gasparavičius davė parodymus, o jo nurodytos aplinkybės padėjo nustatyti tiesą.
„Nuosprendis naikinamas ir byla nutraukiama, nes yra visos sąlygos taikyti laidavimą“, – paskelbė teisėja Virginija Liudvinavičienė.
81 metų A. Gasparavičius perduotas laiduotoju sutikusiam būti ūkininkui.
Po Apeliacinio teismo verdikto nuosprendis įsiteisėjo.
Pernai lapkritį Panevėžio apygardos teismas buvusį Ignalinos rajono savivaldybės tarybos narį A. Gasparavičių pripažino kaltu dėl piktnaudžiavimo, dokumentų suklastojimo ir suklastotų dokumentų panaudojimo bei sukčiavimo.
Už tai, kad klastodamas dokumentus iš savivaldybės apgaule savo naudai įgijo beveik 6 tūkst. eurų, nuteistajam buvo skirta 5 tūkst. eurų bauda.
Jam taip pat 3 metus buvo uždrausta eiti skiriamas ar renkamas pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigose.
Baudžiamosios bylos duomenimis, 2019–2023 metais eidamas Ignalinos rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, A. Gasparavičius suklastojo tarybos nario išlaidų ataskaitas, jose pateikdamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie neva patirtas kuro išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla.
Garbaus amžiaus kaltinamasis teigė, kad turėjo seną automobilį tarybos nario funkcijoms atlikti. Jis teigė naudojęsis pažįstamų ir partiečių pavėžėjimo paslaugomis, su kuriais atsiskaitinėjo grynaisiais. Siekdamas gauti kompensacijas už transporto išlaidas, kaltinamasis, kaip pats nurodė, partijos bičiulio iniciatyva įsitraukė į klastojimo schemą.
A. Gasparavičiaus ar vairuotojų pastangomis degalinėse buvo paimami kvitai, kurie realiai priklausė kitiems degalinių klientams. Iš kvitų paaiškėjo, kad atsiskaitymai padaryti net 96 skirtingomis banko kortelėmis. Nustatyta, kad šiuos čekius, degalinės kompiuterinėje sistemoje įrašydami minėto politiko asmens duomenis, klastojo du vienos Ignalinos degalinės darbuotojai.
Degalinių operatoriai, įvesdami A. Gasparavičiaus asmens duomenis į pirkėjų, neimančių čekių, kvitus, suklastojo 117 vardinių dokumentų. Šiuos žinomai suklastotus tikrus dokumentus A. Gasparavičius nuolat teikė savivaldybės buhalterijai, siekdamas kompensacijos, nors realių išlaidų už degalus nebuvo patyręs.
„Nors turtinę žalą A. Gasparavičius atlygino ir yra nustatyta jo atsakomybę lengvinančių aplinkybių, teismas pabrėžė, kad kaltinamojo nusikalstami veiksmai, vykdomi ilgą laiką ir naudojantis tarnybine padėtimi, negali būti vertinami kaip menkavertis poelgis ar tik etikos pažeidimas“, – teigė Panevėžio apygardos teismas.
A. Gasparavičius 2010–2014 m. buvo europarlamentaro Viktoro Uspaskicho asistentu, taip pat yra dirbęs Darbo partijos Ignalinos skyriaus administratoriumi.
ELTA primena, kad visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.
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