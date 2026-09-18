Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Sportland“ akcijų ginčas pasiekė teismą: įmonei teks pakratyti kišenes

2026-09-18 12:41 / šaltinis: BNS / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-09-18 12:41
Pridėkite kaip šaltinį Google

Estijos sporto prekių prekybos bendrovė „Sportland International Group“ privalo sumokėti daugiau nei 5,7 mln. eurų Vladui Korsakovui ir jo sutuoktinei už iš jų įsigytą vienos didžiausių Lietuvos sporto prekių prekybininkių „Sportland LT“ akcijų paketą, nusprendė teismas. 

Teismas (ELTA nuotr.)

Estijos sporto prekių prekybos bendrovė „Sportland International Group“ privalo sumokėti daugiau nei 5,7 mln. eurų Vladui Korsakovui ir jo sutuoktinei už iš jų įsigytą vienos didžiausių Lietuvos sporto prekių prekybininkių „Sportland LT“ akcijų paketą, nusprendė teismas. 

REKLAMA
0

Lietuvos apeliacinis teismas rugsėjo 1 dieną atmetė Estijos bendrovės prašymą laikinai stabdyti Vilniaus komercinio arbitražo teismo liepos 23 dienos sprendimo vykdymą. Pakartotinį prašymą teismas atmetė ir rugsėjo 14 dieną.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Pareiškėjos („Sportland International Group“ – BNS) skundo reikalavimas panaikinti arbitražo teismo sprendimą, nesant duomenų apie pradėtą vykdymo procesą, nėra pagrindas konstatuoti, kad kyla grėsmė galbūt palankaus pareiškėjai būsimo Lietuvos apeliacinio teismo sprendimo įvykdymui“, – rašoma teismo nutartyje.

REKLAMA
REKLAMA

Anot jos, arbitražas liepą iš dalies patenkino Korsakovų ieškinį Estijos bendrovei konstatavęs, kad jis turi teisę spręsti jų reikalavimus ir nurodė, kad Estijos įmonė privalo sumokėti jiems 5,7 mln. eurų su 6 proc. palūkanomis už įsigytas 1,2 tūkst. vienetų (15 proc.) Lietuvos įmonės akcijų.

REKLAMA

Tačiau arbitražas atmetė reikalavimą dėl 566 tūkst. eurų palūkanų už mokėjimo vėlavimą. 

„Sportland International Group“ prašė panaikinti arbitražo sprendimą bei laikinai sustabdyti jo vykdymą. Estijos įmonė teigė, kad netenkinus pastarojo reikalavimo ir vėliau patenkinus jos skundą įmonė patirtų neigiamų padarinių, nes gali sutrikti jos įprasta veikla, jai reikėtų papildomo finansavimo.

REKLAMA
REKLAMA

Apeliacinis teismas pažymėjo, kad Estijos įmonė nepateikė duomenų apie pradėtą priverstinio išieškojimo procesą, todėl laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti nepakanka tik ginčyti arbitražo teismo sprendimo ar sandorio.

Nuo 1998 iki 2017 metų Lietuvos įmonei vadovavęs ir nuo 1997 metų jos akcininku esantis V. Korsakovas anksčiau BNS komentuoti situaciją atsisakė, tai padaryti pažadėjęs rugsėjo viduryje, tačiau ir tuomet padėties nekomentavo.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Kol kas nuo komentarų susilaikysime, juos paskelbsime šiek tiek vėliau“, – rugsėjo pradžioje teigė „Sportland LT“ valdybos pirmininkas V. Korsakovas.

Šią savaitę jis BNS tikino, kad ginčo aplinkybes pakomentuos vėliau, kai matys, kad tam yra „tinkamas laikas ir tinkama situacija“.

Su Estijos „Sportland International Group“ BNS susisiekti nuo rugsėjo pradžios nepavyko.

Registrų centro duomenimis, „Sportland International Group“ valdo 85 proc. Lietuvos įmonės akcijų, o 15 proc. vis dar priklauso V. Korsakovui.

REKLAMA

Pagrindinė Estijos bendrovės patronuojanti įmonė yra Jungtinės Karalystės „Frasers Group“.

Kaip teigiama Registrų centrui pateiktoje ataskaitoje, 2025-2026 finansiniais metais, kurie baigėsi balandžio 30 dieną, „Sportland LT“ grynasis pelnas mažėjo 5,2 proc. iki 4 mln. eurų, o jos pajamos augo 11,4 proc. iki 70,4 mln. eurų. Prognozuojama, kad 2026-2027 finansinių metų apyvarta sieks 72,7 mln. eurų.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų