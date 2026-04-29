Erika Alonderytė - Kazlauskė
ESO sulaukė beveik 9,7 tūkst. prašymų kompensuoti nuostolius po audros
Bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) jau sulaukė beveik 9,7 tūkst. prašymų kompensuoti tiesioginius žmonių nuostolius dėl prieš kiek daugiau nei dvi savaites šalį nusiaubusios didelės audros padarinių. Kaip BNS sakė ESO atstovė Rasa Juodkienė, jau išmokėta 156,6 tūkst. eurų pagal 926 prašymus. „Daugiausiai gauta prašymų kompensuoti nuostolius sugedus maistui (49 proc.
Mažeika žada atleisti NMA vadovą, jei paaiškėtų jo atsakomybė
Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) vadovas Fortunatas Dirginčius būtų atleistas, jei paaiškėtų jo atsakomybė dėl galimos korupcijos įstaigoje. „NMA vadovas yra atsakingas už institucijos veiklą ir korupcijos rizikų valdymą. Jei tyrimo metu bus nustatyta jo atsakomybė ar kitos aplinkybės, dėl kurių jis negalėtų toliau eiti pareigų, sprendimas dėl atleidimo bus priimtas nedelsiant.
Prieš 10 val.
„Sportland“ akcijų ginčas pasiekė teismą: įmonei teks pakratyti kišenes
Estijos sporto prekių prekybos bendrovė „Sportland International Group“ privalo sumokėti daugiau nei 5,7 mln. eurų Vladui Korsakovui ir jo sutuoktinei už iš jų įsigytą vienos didžiausių Lietuvos sporto prekių prekybininkių „Sportland LT“ akcijų paketą, nusprendė teismas. Lietuvos apeliacinis teismas rugsėjo 1 dieną atmetė Estijos bendrovės prašymą laikinai stabdyti Vilniaus komercinio arbitražo teismo liepos 23 dienos sprendimo vykdymą.
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Siūlo mažinti loterijų mokestį: likusią dalį skirtų sportui ir kultūrai
Premjero kol kas nepalaikoma nauja Finansų ministerijos iniciatyva mažinti loterijų mokestį likusią jo dalį skiriant paramai užtikrintų nevyriausybinių sporto, kultūros organizacijų finansavimą, sako finansų viceministras. „Jis (pasiūlymas – BNS) atsirado Finansų ministerijoje, kuri bandydama atliepti dabartines problemas, dabartinius nevyriausybinių sporto, kultūros organizacijų poreikius ir jų prašymus, ieško būdų.
Aktualijos 2026-09-18
Atidaryta „Teltonikai“ būtina Kuprioniškių transformatorių pastotė
Antradienį atidaryta aukštųjų technologijų bendrovės „Teltonika“ vystomam maždaug 3,5 mlrd. eurų vertės parkui „Teltonika High-Tech Hill“ būtina Kuprioniškių transformatorių pastotė. Kaip atidaryme pažymėjo energetikos ministras Lukas Savickas, pastotę pavyko pastatyti kur kas anksčiau nei planuota. „Prisimenu dar iš to laikotarpio, kai buvau kitos srities ministru ir tapus ekonomikos srities ministru, tikrai tuo metu buvo kitokio pobūdžio audra.
Ministro pažadas: jei bus poreikis, „Brussels Airlines“ Lietuvos pirmininkavimo ES metu skraidins dažniau
Susisiekimo ministerijai siūlant neorganizuoti papildomų tiesioginių skrydžių tarp Vilniaus ir Briuselio Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metu 2027 metų pirmąjį pusmetį, ministras Juras Taminskas teigia, kad jeigu bus poreikis, oro bendrovė „Brussels Airlines“ skirs didesnius lėktuvus ir šiuo maršrutu skraidins dažniau.
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Nausėdos patarėjas: situacija dėl likusių be elektros gyventojų – kritinė
Beveik prieš dvi savaites šalį nusiaubus galingai audrai ir elektros vis dar neturint apie 4 tūkst. vartotojų, prezidento patarėjas sako, kad šių žmonių situaciją galima apibūdinti kaip kritinę. Anot Ramūno Dilbos, būtina imtis visų neatidėliotinų priemonių siekiant atkurti elektrą bei užtikrinti būtinas paslaugas. „Situacija praėjus beveik dviem savaitėm nuo šalį siaubusios audros išlieka sudėtinga, matome kad apie 5 tūkst.
2026-09-03
„AlphaPay“ bendrovei – bankroto byla
Lietuvos bankui (LB) liepą panaikinus Jungtinės Karalystės kapitalo mokėjimo įstaigos „AlphaPay“ (buvusios „NovaPay“) licenciją, teismas iškėlė jai bankroto bylą. Vilniaus apygardos teismas rugsėjo 1 dieną bankroto bylą įmonei iškėlė LB ir buvusio vadovo Raimondo Burkovskio prašymu. Teismas taip pat areštavo „AlphaPay“ turtą. „Byloje nėra duomenų, kad „AlphaPay“ finansiniai sunkumai yra laikini ir jos finansinė padėtis galėtų artimiausiu metu pagerėti“, – rašoma teismo nutartyje.
Prašo ištirti beveik 6 hektarų valstybinės žemės „Banginio“ teritorijoje pardavimo aplinkybes.
Generalinė prokuratūra nagrinėja Šiaurės miestelio bendruomenės skundą, Vilniaus apygardos prokuratūrai atmetus jos prašymą ginti viešąjį interesą dėl planuojamos prekybos centro „Banginis“ teritorijos konversijos. Bendruomenė prašo ištirti beveik 6 hektarų valstybinės žemės „Banginio“ teritorijoje pardavimo aplinkybes.
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Nausėda apie pensijų didinimą: „Esame pateikę pasiūlymą dėl „Sodros“ pertekliaus“
Prezidentas Gitanas Nausėda pabrėžia, kad kitąmet pensijos turėtų didėti sparčiau nei vidutinis šalies darbo užmokestis. Šalies vadovas kol kas nepatikslina, kiek mažiausiai tam būtų galima skirti „Sodros“ biudžeto pertekliaus. „Negaliu sutikti su požiūriu, kad taupykime ir viską skirkime ateities pensininkams, tuo tarpu dabartiniai pensininkai tegu gyvena taip, kaip gyvena.
2026-08-21
Sinkevičius į Lenkijos sumažintą PVM degalams nesidairo: „Lenkijos ekonomika yra beveik 11 kartų didesnė“
Lenkijai nusprendus dviem savaitėms sumažinti kai kurių degalų pridėtinės vertės mokestį (PVM), Lietuvos premjeras sako, kad Vyriausybė nesvarstytų tokios priemonės, jei naftos kaina dar augtų, tačiau degalų akcizo mažinimas galėtų būti svarstomas. „Mes esam pasirengę tam tikrą planą, jeigu Artimuosiuose Rytuose situacija eskaluotųsi ir naftos ar naftos produktų kaina kiltų, kaip mes elgtumėmės su akcizu. Mes nekalbam apie PVM.
2026-08-21
Mindaugas Sinkevičius su verslo atstovais aptars mokesčius, investicijas, migraciją
Premjeras Mindaugas Sinkevičius antradienį susitiks su Lietuvos verslo konfederacijos atstovais aptarti mokesčių aplinką, investicijas, migraciją. „Planuojama aptarti verslui aktualius reguliavimo, mokestinės aplinkos, investicijų pritraukimo, migracijos ir kitus klausimus“, – BNS teigė premjero atstovas Gedas Salyga.
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Virginijus Sinkevičius apie Vilniaus atliekų krizės valdymą: „Bandoma nustumti visą tą krizę“
Valdančiosios Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis Virginijus Sinkevičius skeptiškai vertina Vilniaus regione įvykusios atliekų krizės suvaldymą. „Aš nematau, kad būtų priimti reikalingi sprendimai. Kol kas bandoma nustumti visą tą krizę, bet sprendimai nėra priimti“, – trečiadienį Žinių radijui teigė V. Sinkevičius. Jis sako pasigendantis ir sostinės mero paaiškinimų, iš kokių lėšų bus padengti įsipareigojimai, kad sąskaitos už atliekų tvarkymą vilniečiams nedidėtų.
Aktualijos 2026-08-05
„Energesman“ nepavyko sustabdyti VAATC sprendimo vienašališkai nutraukti sutartį
Vilniaus regiono buitinių atliekų tvarkymo bendrovei „Energesman“ teisme nepavyko laikinai sustabdyti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro (VAATC) sprendimo nutraukti mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) sutartį su įmone. Vilniaus apygardos teismas pirmadienį netenkino „Energesman“ prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Jo teigimu, sutartis dar nėra nutraukta, nes „Energesman“ suteikta 20 darbo dienų galimiems pažeidimams ištaisyti.
Ieva Andriulaitytė: ekstremali situacija dėl šiukšlių kol kas nebus skelbiama
Vilniaus regione tęsiantis šiukšlių krizei aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė sako, kad kol kas nuspręsta neskelbti valstybės lygio ekstremalios situacijos – bus didinami atliekų deginimo pajėgumai. „Aptarus su visomis institucijomis situaciją nuspręsta ekstremalios situacijos valstybiniu mastu neskelbti“, – žurnalistams pirmadienį po premjero Mindaugo Sinkevičiaus inicijuoto pasitarimo, skirto atliekų tvarkymo krizei aptarti, sakė ministrė.
2026-07-20
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Aplinkosaugininkai ragina „Energesman“ skubiai mažinti sukauptas atliekas
Aplinkos apsaugos departamentas (AAD) ragina Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos operatorę „Energesman“ skubiai sumažinti teritorijoje sukauptas atliekas dėl kylančių aplinkosaugos rizikų. Departamentas pranešė penktadienį kreipęsis į įmonę. „Svarbiausias prioritetas šiandien – kuo greičiau sumažinti sukauptų atliekų kiekius ir užtikrinti, kad jų tvarkymas neviršytų esamų pajėgumų.
2026-07-17
Milijardinis projektas Rūdninkuose pajudėjo: kuriami namai Vokietijos brigadai
Penktadienį oficialiai pradėjus maždaug 1,3 mlrd. eurų bendros vertės Vokietijos kariams skirto Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo statybas, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako besitikintis, kad statybos vyks kokybiškai ir laiku. „Besilankydamas šiame miestelyje esu tikras, kad visas konstrukcijas atliksime kokybiškai ir, kas svarbiausia, laiku“, – statybų pradžios ceremonijoje Rūdninkuose penktadienį teigė M. Sinkevičius.
Vitkauskas: dėl atliekų krizės linkstama skelbti ekstremalią situaciją visoje šalyje
Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad dėl Vilniaus regione kilusios nerūšiuotų komunalinių atliekų krizės linkstama skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją. Anot jo, sprendimą dėl to galbūt jau kitą savaitę galėtų priimti Vyriausybė.
2026-07-15
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Po pavojingos misijos Venesueloje – Lietuvos gelbėtojai grįžo namo
Į Vilnių iš Venesueloje vykdytos misijos pirmadienį grįžo viena iš dviejų Lietuvos tarptautinės pagalbos gelbėtojų komandų. „Džiaugiuosi sėkmingu grįžimu komandos. Tie planai, kuriuos mes misijos metu turėjome, mes net juokaudavom, kad dienos bėgyje iš plano A gali virsti planas B, C, D ir kartais raidžių neužtenka“, – pirmadienį žurnalistams kalbėjo iš misijos grįžęs komandos vadovas Gediminas Šukšta. Anot jo, sunkiausia misijos dalis buvo išgyventi sudėtingas oro sąlygas.
Jei įskris dronai, atsakys ir oro uostai: Vyriausybė skelbia naują sprendimą
Ministrų kabinetas trečiadienį pritarė papildomoms priemonėms, kaip eliminuoti bepiločių orlaivių grėsmę civilinei aviacijai. Siūloma numatyta atsakomybę ir šalies oro uostus valdančioms įmonėms. Kaip teigiama Susisiekimo ministerijos parengtame nutarimo projekte, oro uostų valdytojus, be kita ko, siekiama įpareigoti atsižvelgiant į oro uosto infrastruktūrą ir aplinką individualiai įvertinti rizikas ir apibrėžti dronų kontrolės zonas.
Žada didinti išmokas už vaikus, įvesti nemokamą maitinimą visiems pradinukams: atskleidė, ką planuoja naujoji Vyriausybė
Naujoji Mindaugo Sinkevičiaus Vyriausybė ketina peržiūrėti vaiko išmokų sistemą ir didinti paramą šeimoms, rodo penktadienį registruota jos programa. „Peržiūrėsime vaiko išmokų sistemą ir ją pertvarkysime taip, kad gimus vaikui, šeimos galėtų išlaikyti turimą pajamų lygį“, – teigiama programoje. Registruotoje naujosios Vyriausybės programoje – vaiko išmokų didinimas Tokio punkto darbą baigiančios Ingos Ruginienės Vyriausybės programoje nebuvo.
Aktualijos 2026-07-03
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Gedimino Žiemelio baldų gamintoja „Fitsout“ žada plėstis, investuoti 17 mln. eurų
Aviacijos verslo grupės „Avia Solutions Group“ savininko Gedimino Žiemelio valdoma projektinių baldų gamybos bendrovė „Fitsout“ planuoja į plėtrą Kauno apskrityje investuoti 17 mln. eurų. Kaip nurodoma įmonės 2025 metų ataskaitoje, šių metų kovą bendrovė pateikė paraišką ES paramai pagal kvietimą, skirtą investicijų pritraukimui ir naujų darbo vietų kūrimui Kauno regione. Įmonė tikisi iki 60 proc. projekto vertės paramos.
Aktualijos 2026-06-29
Teismas iškėlė bankroto bylą Palucko iš dalies valdomai įmonei „Garnis“
Vilniaus apygardos teismas Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) prašymu iškėlė bankroto bylą buvusio premjero, Seimo Socialdemokratų partijos frakcijos nario Gintauto Palucko iš dalies valdomai įmonei „Garnis“ ir areštavo jos turtą. „Atsakovės („Garnio“ – BNS) prievolės viršija atsakovės turimą turtą.
Aktualijos 2026-06-22
Nausėda: Lietuva yra pasiruošusi padidinti įnašą į ES biudžetą
Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad 2028–2034 metų Europos Sąjungos daugiametis biudžetas turi būti reikšmingai didesnis nei buvo iki šiol, o Lietuva yra pasiruošusi padidinti savo įnašą. Pasak prezidento, kai kurie dabartiniai prioritetai, pavyzdžiui, gynyba ir saugumas, karinio mobilumo klausimai nebuvo pakankamai atspindėti dabartinėje finansinėje perspektyvoje.
Aktualijos 2026-06-18
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Nausėda: „Sodros“ rezervo lėšas pensijoms didinti reikia naudoti atsakingai
Kai kuriems politikams svarstant, kad daliai gyventojų atsiėmus pensijų lėšas ir pasipildžius „Sodros“ rezervui būtų galima dalį jo naudoti pensijoms didinti, prezidentas Gitanas Nausėda teigia, kad rezervas neturėtų būti „užkonservuotas“, tačiau jį reikėtų naudoti labai atsargiai. „Tikrai neturime pravalgyti „Sodros“ biudžeto rezervo ir pertekliaus, tikrai gali būti mūsų makroekonomikoje laikų, kurie nebus tokie geri kaip dabartiniai.
2026-06-18
Mokesčių didinimas Lietuvoje: ką suplanavusi nauja valdžia?
Naujos sudėties valdančiosios koalicijos nariai kol kas neturi atsakymų, kaip gali būti didinamas cukraus arba azartinių lošimų verslo apmokestinimas bei neapmokestinamųjų pajamų dydis (NPD). „Dar net nepradėjome programos rašyti, dar tik pasirašėme koalicijos sutartį.
2026-06-18
Valstybės įmonių pelnas smuko beveik 20 proc.
Valstybės valdomos įmonės (VVĮ) 2025 metais uždirbo 439,8 mln. eurų bendro grynojo pelno – 18,8 proc. mažiau nei prieš metus, jos valstybei sumokėjo 230,9 mln. eurų dividendų, pelno įmokų bei kitų mokesčių – ši finansinė grąža iš esmės nekito nuo 2022 metų, ketvirtadienį skelbia Valdymo koordinavimo centras (VKC). VVĮ pernai į valstybės biudžetą sumokėtų dividendų ir pelno įmokų suma siekė 187,4 mln. eurų, netipinių mokesčių – 43,4 mln. eurų.
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Vyriausybė siūlo keisti pieno kainodaros reglamentavimą ir stiprinti kontrolę
Vyriausybė siūlo tobulinti grupės parlamentarų inicijuotas vadinamojo pieno įstatymo pataisas, nors ir pritarė siūlymui reglamentuoti pagrindinius pieno kainodaros principus. Tokia jos išvada, kuriai pritarta trečiadienį, bus teikiama Seimui. Kaip teigia Žemės ūkio ministerija, siūloma palikti kainodaros išimtis kooperatyvams, pieno gamintojams ir aukcionams, tačiau išlaikyti bendrų sutartinių santykių bei pieno kokybės reikalavimus.
Renata Saulytė paliko Statybos sektoriaus vystymo agentūrą dėl nesutapusių požiūrių
„Nemuno aušros“ anksčiau į aplinkos ministro postą siūlyta Renata Saulytė, nuo praėjusių metų spalio dirbusi Aplinkos ministerijai pavaldžioje Statybos sektoriaus vystymo agentūroje (SSVA), nuo birželio paliko įstaigą. Ji sakė agentūros Administravimo ir finansų padalinio vadovės pareigas palikusi nuo birželio 1 dienos. „Šalių susitarimu nusprendžiau pasitraukti, nes išsiskyrė mūsų požiūriai į pokyčių tęstinumą, galbūt į rezultatą. Tai taip tiesiog ir nusprendžiau“, – BNS sakė R. Saulytė.
Teismas areštavo 168 tūkst. eurų vertės buvusio „KamadoSpace“ vadovo Mindaugo Voldemaro turtą
Iš Estijos investuotojų pasiskolintų ir iššvaistytų milijonų teisėsaugos tiriamos buvusios Lietuvos lauko kepsninių stalų gamintojos „KamadoSpace“ bankroto administratorei siekiant žalos atlyginimo, teismas areštavo buvusio jos vadovo ir akcininko Mindaugo Voldemaro turtą. Vilniaus apygardos teismas birželio 9 dieną patenkino „Kamadospace“ administratorės įmonės „Mindas“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir areštavo 167,5 tūkst. eurų vertės M. Voldemaro turto.
Kriminalai 2026-06-15
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Trakų istorijos muziejus atnaujins pilies gynybinę sieną už daugiau nei 2 mln. eurų
Trakų istorijos muziejus už daugiau nei 2 mln. eurų ruošiasi tvarkyti Trakų salos pilies komplekso gynybinę sieną. Muziejaus vadovė Alvyga Zmejevskienė sako, kad paskutinį kartą siena s rekonstrukcija vyko 1988 metais, o po šių metų žiemos situacija ypač suprastėjo – dėl akmenų griūties susiformavo nuošliaužos. „Per tą visą tarpinį laikotarpį, dar iki Lietuvos nepriklausomybės, mes puikiai suprantam, kokios buvo statybos sąlygos ir kokios buvo statybinės medžiagos.
Vyriausybė pritarė pokyčiams: keisis patentų biuro pavadinimas, kils mokesčiai
Vyriausybė trečiadienį pritarė Teisingumo ministerijos siūlymui keisti Valstybinio patentų biuro pavadinimą – ji vadintųsi Lietuvos intelektinės nuosavybės tarnyba. Be to, pritarta padidinti mokesčius už patentus bei įvesti lengvatas. Tai numatančioms Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymo pataisoms dar turės pritarti Seimas. Pasak teisingumo ministrės Ritos Tamašunienės, dabartinis įstaigos pavadinimas neatspindi išsiplėtusių jos funkcijų ir veiklų.
„Artea“ prognozuoja 3,3 proc. BVP augimą ir spartesnę 5,5 proc. infliaciją Lietuvoje
Vienas didžiausių šalyje „Artea“ bankas nekeičia šių metų ekonomikos plėtros prognozės ir mano, kad bendrasis vidaus produktas (BVP) augs 3,3 procento. Tuo metu vidutinė metinė infliacija turėtų paspartėti iki 5,5 proc. Pernai spalį prognozuotas 3,3 proc. augimas. Prognozuojama, kad 2027 metais ekonomika augs 2,1 proc., o infliacija sulėtės iki 3 procentų.
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Žemės ūkio ministerija siūlo pratęsti VMVT auditą iki rugsėjo
Žemės ūkio ministerija siūlo pratęsti išorės ekspertų atliekamą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos veiklos auditą trims mėnesiams – iki rugsėjo 1 dienos. Dėl to trečiadienį spręs Ministrų kabinetas. Kaip nurodo ministerija, užsitęsus konkursui – tikslinant jo sąlygas bei nagrinėjant dalyvių pretenzijas – sutartis su laimėtoja bendrove „Audifina“ buvo pasirašyta gegužės 12 dieną.
Veterinarijos tarnyba nesėkmingai bandė teisme panaikinti Vyriausybės sprendimą pavesti auditą
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba per teismą siekė pripažinti neteisėtu ir panaikinti Vyriausybės sprendimą vertinti tarnybos veiklą. Tačiau Regionų administracinis teismas gegužės 20 dieną atsisakė priimti tarnybos skundą. „Pareiškėja (tarnyba – BNS) inicijuoja ginčą dėl (...) Vyriausybės veiklos, o tokia (...) Vyriausybės valdžios vykdymo funkcija nelaikytina viešuoju administravimu, todėl pareiškėjos skundą atsisakoma priimti“, – rašoma teismo nutartyje.
Teismuose – vežėjo ginčas su Zarasų valdžia dėl sergančių ar neįgalių žmonių vežimo
Teismas turės iš naujo nagrinėti bendrovės Transporto centras inicijuotą ginčą su Zarasų savivaldybe dėl planų pasirašyti vidaus sandorį dėl sergančių ar neįgalių žmonių vežimo autobusais su jos valdoma įmone „Zarasų būstas“. Lietuvos apeliacinis teismas šią savaitę grąžino apygardos teismui iš naujo nagrinėti bylą – pirmos instancijos teismas atmetė Transporto centro ieškinį savivaldybei ir „Zarasų būstui“ prašant uždrausti joms sudaryti vidaus sandorį, pranešė teismas.
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Po žinios apie pavogtus duomenis – Registrų centro žinia: štai kas buvo nutekinta
Generalinei prokuratūrai tiriant galimai neteisėtą prisijungimą prie Registrų centro Nekilnojamojo turto (NT) registro ir iš jo nukopijavus per 600 tūkst. įrašų, centro atstovas sako, kad tai padaryta galbūt pasinaudojus vieno iš vartotojų prisijungimo duomenimis.
2026-05-22
„East West Agro“ akcininkų ginčas: reikalaujama duomenų apie Kvietkausko sandorius
Vienos didžiausių šalyje žemės ūkio technikos ir grūdų sandėliavimo įrangos prekybos bendrovių „East West Agro“ (EWA) vienas pagrindinių akcininkų Danas Šidlauskas per teismą siekia įmonės vadovo ir akcininko Gedimino Kvietkausko atsakomybės už tai, kad jis esą neteikia informacijos apie įmonę bei susijusius sandorius. G. Kvietkauskas sako, kad įmonės bendraįkūrėjo ir buvusio finansų vadovo kaltinimai jam nepagrįsti.
2026-05-22
Algirdas Sysas siūlo naikinti anuitetų prievolę: tai yra antros pensijų pakopos sistemos stabdis
Seimo Biudžeto ir finansų komiteto (BFK) pirmininkui Algirdui Sysui siūlysiant atsisakyti 1,5 proc. valstybės skatinamosios įmokos kaupiantiesiems antrojoje pensijų pakopoje, jis sako, kad reikėtų svarstyti ir anuitetų prievolės panaikinimą. „Reikėtų grįžti ir prie to, kad ne „Sodros“ reikalas mokėti anuitetus, nes „Sodra“ niekaip nesusijusi su privačia pensijų sistema“, – LRT radijui trečiadienį sakė A. Sysas.
Aktualijos 2026-05-20
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Naujausia žinia iš teismo dėl viešojo transporto Vilniuje konkurso – štai kas žinoma
Vilniaus valdžia gali tęsti didelės apimties keleivių vežimo autobusais konkursą, nepaisant bendrovės „Kautra“ prašymo dalį jo stabdyti, nusprendė teismas. Apeliacinis teismas gegužės 14 dieną panaikino Panevėžio apygardos teismo balandžio 13 dienos nutartį ir klausimą išsprendė iš esmės – „Kautros“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetė.
2026-05-17
„Air Baltic“ naikina vasaros sezono skrydžius tarp Vilniaus ir vieno miesto
Latvijos oro bendrovė „Air Baltic“ naikina planuotus vasaros sezono skrydžius tarp Vilniaus ir Krokuvos, BNS patvirtino Lietuvos oro uostų vadovas Simonas Bartkus. „Taip, turime tokią informaciją“, – BNS antradienį sakė S. Bartkus. „Ši „Air Baltic“ kryptis buvo tik sezoninė, turėjo startuoti birželį, bet nestartuos šią vasarą“, – pridūrė jis. Pasak S. Bartkaus, jo žiniomis, tokiam sprendimui įtakos turėjo išaugusios kuro kainos, dėl kurių įmonė peržiūri skrydžių programą.
Baigėsi „Istano“ ir KAM ginčas dėl konkurso sąlygų: štai kaip baigėsi
Iš Krašto apsaugos ministerijos (KAM) jau nutraukto konkurso dėl grėsmių nacionaliniam saugumui pašalinta „Kamineros grupės“ savininko Arūno Tumos kontroliuojama bendrovė „Istanas“ pralaimėjo ginčą teisme. Regionų administracinis teismas balandžio 23 dieną nusprendė, kad KAM pagrįstai įmonei neatskleidė žvalgybos duomenų apie tai, kodėl ji pripažinta nepatikima ar keliančia grėsmę nacionaliniam saugumui bei pašalinta iš Lietuvos kariuomenės logistikos sandėlio įsigijimo konkurso.
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Ekonomistas įvardijo pagrindinę kovą augusio eksporto: „Gamintojai nerimauja“
Lietuvos eksportui po dviejų mėnesių pertraukos kovą vėl augus ekonomistas sako, kad tam įtakos turi konfliktas Artimuosiuose Rytuose, dėl kurio įmonės stengiasi gaminti daugiau produktų, o tai lemia nerimas, kad ateityje dėl užsitęsusio karo komponentai gali brangti. Panašių tendencijų Aleksandras Izgorodinas tikisi ir artimiausiais mėnesiais. „Esminė priežastis, dėl ko kovo mėnesį augo eksportas, yra karas Irane ir gamyba bei eksportas avansu“, – BNS sakė „Citadele“ banko ekonomistas.
„Rimi Lietuva“ vadovas prakalbo apie planus, augimą ir investicijas
Vieną didžiausių prekybos tinklų šalyje valdančiai įmonei „Rimi Lietuva“ po trijų nuostolingų metų pernai vėl dirbus pelningai bei kiek išaugus pajamoms, jos vadovas sako, kad šiemet įmonė tikisi pasiekti panašių rezultatų. Į naujas parduotuves ir esamų rekonstrukciją įmonė investuos apie 13 mln. eurų. „Žvelgdami į 2026 metus tikimės auginti pardavimus panašiu tempu.
Vyriausybė pritarė griežtinti baterijų surinkimo tvarką: didės ir baudos
Siekiant mažinti baterijų atliekų bendrame šiukšlių sraute ir užbaigti Europos Komisijos pradėtą pažeidimo procedūrą prieš Lietuvą dėl neperkeltos ES direktyvos, Vyriausybė trečiadienį pritarė naujai baterijų ir elektronikos atliekų surinkimo tvarkai bei griežtesnei gamintojų atsakomybei tvarkant šias atliekas.
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Lietuvoje rudenį prognozuojamas infliacijos šuolis iki 7 procentų
Vieno didžiausių šalyje bankų SEB ekonomistas Tadas Povilauskas teigia, kad infliacija Lietuvoje piką turėtų pasiekti rudenį, kai metinės infliacijos augimas galėtų pasiekti 7 procentus. „Pikas gali būti, netgi iš esmės manom, kad degalai nebebrangs, turbūt 7 proc. yra pakankamai realu. Mes savo vidutinės metinės infliacijos prognozę padidinom iki 5,7 proc., prieš ketvirtį prognozavom tik šiek tiek didesnę negu 3 proc.
2026-05-06
Šimkus ramina: įvardijo, kiek šiemet augs ekonomika
Lietuvos banko (LB) valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus sako, kad šiais metais šaies ekonomikai recesija negresia, jos bendrasis vidaus produktas (BVP) augs daugiau nei 3 proc., o tam didelės įtakos turės atsiimti pensijų pinigai. „Pas mus ekonomiką skatina ir antros pakopos pinigai, mes turime šito nepamiršti. Ir pagal mūsų prognozes BVP šiais metais virš 3 proc. turėtų augti. Ir čia turint omeny, kad mes jau skaičiuojame dalinai karo Irane poveikį.
„East West Agro“ akcininkai atmetė pelno paskirstymo siūlymą – dividendų nenumatyta
Žemės ūkio technikos ir grūdų sandėliavimo įrangos prekybos bendrovės „East West Agro“ akcininkai ketvirtadienį nepritarė valdybos pasiūlytam pelno paskirstymo projektui. Valdyba siūlė paskirstyti 7,88 mln. eurų pelno, iš jo 100 tūkst. eurų – savų akcijų įsigijimui, o 7,78 mln. eurų – perkelti į kitus finansinius metus, tuo metu dividendų numatyta nebuvo.
2026-04-30
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Ekonomistai atskleidė, kas lėmė BVP augimą Lietuvoje
Lietuvos ekonomikai pirmąjį šių metų ketvirtį augus 2,5 proc. – kiek kukliau nei prognozavo ekonomistai, jie sako per daug to nesureikšminantys – tikėtina, kad skelbiant antrąjį BVP įvertį rodikliai bus pagerinti gavus daugiau duomenų. Banko „Artea“ analitikė Indrė Genytė-Pikčienė sako, kad įtakos mažesniam nei prognozuota augimui galėjo turėti itin šalta žiema ir brangesnės statybos.
2026-04-30
Vyriausybė rems vandenilio ir elektromobilių stotelių plėtrą Lietuvoje
Vyriausybė skatins diegti alternatyvių degalų infrastruktūrą – Ministrų kabinetas pritarė šios degalų rinkos plėtojimui ir jos infrastruktūrai skirtos nacionalinės politikos gairėms. Pasak susisiekimo viceministrės Dovilės Sujetaitės, numatoma iki 2030 metų išvystyti viešą įkrovimo infrastruktūrą visoms transporto priemonėms šalia TEN-T kelių ir penkiuose didžiuosiuose miestuosem taip pat diegti vandenilio pildymo infrastruktūrą.
Aktualijos 2026-04-29