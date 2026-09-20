Teigia, kad tai performansas – ant policijos uniformos nusišlapinęs buvęs pareigūnas siekia išteisinimo

Kaip Eltai sakė LAT atstovė Tautvilė Merkevičiūtė, minėtu skundu vyras siekia išteisinimo.
„LAT gautas dėl valstybės simbolių išniekinimo nuteisto R. Ščerbinino kasacinis skundas. Juo prašoma panaikinti apkaltinamąjį apeliacinės instancijos teismo sprendimą ir palikti galioti išteisinamąjį pirmosios instancijos teismo nuosprendį“, – teigė T. Merkevičiūtė.
LAT dar spręs, ar priimti nagrinėti buvusio pareigūno skundą.
Šioje baudžiamojoje byloje teismai yra priėmę skirtingus sprendimus.
Vilniaus regiono apylinkės teismas kovą valstybės simbolių išniekinimu kaltintą R. Ščerbininą išteisino. Pirmos instancijos teismas buvo nurodęs, kad vyras savo veiksmais – galimu šlapinimusi ant tarnybinės uniformos – nesiekė išniekinti Lietuvos valstybės herbo, todėl jo veiksmuose esą nėra tiesioginės tyčios, kurią privaloma nustatyti, siekiant asmenį patraukti baudžiamojon atsakomybėn.
Teismas tuomet sutiko, kad R. Ščerbinino veiksmai yra neetiški ir prieštaraujantys visuomenėje nusistovėjusioms elgesio taisyklėms, tačiau pažymėjo, kad ne visi tokio pobūdžio veiksmai gali užtraukti pačią griežčiausią – baudžiamąją atsakomybę.
Šį pirmosios instancijos teismo sprendimą pakeitę bylą apeliacine tvarka išnagrinėjęs Vilniaus apygardos teismas. Liepą šis teismas R. Ščerbininą pripažino kaltu dėl valstybės simbolių išniekinimo. Buvusiam policininkui skirta 4 050 eurų dydžio bauda.
Apeliacine tvarka bylą išnagrinėjęs teismas patvirtino anksčiau nustatytas bylos aplinkybes – kad R. Ščerbininas 2024 m. gruodį apšlapino ant policininko uniformos prisiūtą Lietuvos herbą ir vaizdo įrašą su užfiksuotu veiksmu patalpino internete.
Pats R. Ščerbininas anksčiau teisme teigė, kad jis nesišlapino ant uniformos, bet darė performansą, pildamas vandenį su vitaminu C, ir savo veiksmais siekė ne išniekinti Lietuvos valstybės herbą, bet išreikšti kritiką policijos darbui.
Bylos duomenimis, Vilniaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate dirbęs R. Ščerbininas buvo atleistas iš tarnybos už pareigūno vardo pažeminimą.
Vilniaus apygardos teismas nustatė, jog R. Ščerbininas tarnybinę uniformą apšlapino, keršydamas už jo atleidimą iš darbo.
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