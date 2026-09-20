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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Po grasinimų susprogdinti vieną Panevėžio mokyklą – policijos žinia

2026-09-20 13:34 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-20 13:34
Pridėkite kaip šaltinį Google

Praeitą savaitę vienos Panevėžio mokyklos mokytojams buvo išsiųsti grasinimai susprogdinti mokyklą.

Mokykla, policija (nuotr. Paulius Peleckis/BNS, ELTA/Josvydas Elinskas)
GALERIJA (23)

Praeitą savaitę vienos Panevėžio mokyklos mokytojams buvo išsiųsti grasinimai susprogdinti mokyklą.

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Saugumo užtikrinimo priemonių planas „Skydas“ įvestas nebuvo, patikrinus mokyklos patalpas, įtartinų daiktų nerasta. 

Dėl šio incidento policija ikiteisminio tyrimo kol kas nėra pradėjusi.

(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vilniaus policija

„Aplinkybės tikslinamos“, – Eltai penktadienį sakė Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Odeta Jukniūtė.

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Policijos departamentas skelbė, kad Panevėžio apskrities vyriausiajame policijos komisariate buvo gautas pranešimas, kad rugsėjo 11 d. gautas pranešimas, kad apie 18 val. buvo įsilaužta į elektroninę mokymų platformą „Tamo“ ir 83-iems adresatams (mokytojams) buvo išsiųsti pranešimai ir grasinanti žinutė susprogdinti mokyklą.

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Tačiau „Tamo Grupės“ vadovė Jūratė Mikulevičiūtė sako, kad įsilaužimo į TAMO sistemą nebuvo. 

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„Mūsų turimais duomenimis, incidentas susijęs su neteisėtu prisijungimu prie vieno naudotojo paskyros, neteisėtai gavus jo prisijungimo duomenis. Tai patvirtina ir mus pasiekęs šios ugdymo įstaigos kreipimasis. Šiuo metu turima informacija leidžia manyti, kad prisijungimo duomenys galėjo būti išsaugoti vartotojo įrenginyje arba prie paskyros buvo prisijungta atspėjus naudojamą slaptažodį.

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Visuomet rekomenduojame vartotojams naudoti stiprius ir unikalius slaptažodžius, reguliariai juos keisti pagal saugumo specialistų rekomendacijas“, – komentare Eltai nurodė J. Mikulavičiūtė.

Įsilaužus į sistemą, pavyzdžiui, išnaudojus jos saugumo spragą, gaunama prieiga prie duomenų ar funkcijų, kurių naudotojui neturėtų būti leidžiama pasiekti. 

Tuo metu neteisėtai gavus vieno žmogaus prisijungimo duomenis, prisijungiama jo vardu ir naudojamasi tik tos paskyros teisėmis, pavyzdžiui, siunčiamos žinutės. 

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