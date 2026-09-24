STT nepradės tyrimo dėl Raudondvario dvaro viešųjų pirkimų

„Įvertinus patikrinimo metu nustatytas aplinkybes, išanalizavus pranešimo turinį ir kitus surinktus duomenis, nuspręsta atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, nenustačius korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių“, – BNS ketvirtadienį nurodė STT atstovė Renata Keblienė.
Kaip rašė BNS, Seimo narys konservatorius Mindaugas Lingė anksčiau skelbė, jog Raudondvario dvaras sudarinėjo pirkimo sutartis su įmone, kuri siejama su įstaigos direktorės pavaduotoju Egidijumi Morkūnu.
Politiko skaičiavimu, 2022–2026 metais dvaras su direktoriaus pavaduotojo įmone sudarė 29 nekonkursines viešųjų pirkimų sutartis, kurių bendra vertė viršijo 71 tūkst. eurų.
Po šios informacijos Kauno rajono savivaldybė pranešė apie Raudondvario dvaro laikinosios direktorės Kotrynos Ingos Morkūnaitės ir E. Morkūno nušalinimą nuo pareigų.
Kauno rajono meras Valerijus Makūnas dėl galimų pažeidimų taip pat kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą (VPT) ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą (FNTT), kuri kreipimąsi perdavė prokuratūrai, o ši savo ruožtu – STT.
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