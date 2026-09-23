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Raudondvario dvaras dėmesio centre: etikos sargai rinks papildomą informaciją apie buvusios vadovės sūnaus įdarbinimą

2026-09-23 11:55 / šaltinis: ELTA
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2026-09-23 11:55
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Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) trečiadienį nusprendė kol kas nepradėti tyrimo dėl galimo interesų konflikto Raudondvario dvare. Dalis pranešimo bus persiųsta Seimo Etikos ir procedūrų komisijai,  o pati komisija rinks papildomą informaciją dėl galimo interesų konflikto, susijusio su buvusios įstaigos vadovės sūnaus įdarbinimu.

Raudondvario dvaras (nuotr. asm. archyvo)

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) trečiadienį nusprendė kol kas nepradėti tyrimo dėl galimo interesų konflikto Raudondvario dvare. Dalis pranešimo bus persiųsta Seimo Etikos ir procedūrų komisijai,  o pati komisija rinks papildomą informaciją dėl galimo interesų konflikto, susijusio su buvusios įstaigos vadovės sūnaus įdarbinimu.

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„VTEK aiškinsis, ar vadovė nedalyvavo priimant sprendimus, susijusius su jos sūnumi“, – trečiadienį žurnalistams sakė komisijos pirmininkė Jolanta Bernotaitė.

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VTEK rinks papildomą informaciją apie Raudondvario dvaro buvusios vadovės sūnaus įdarbinimą

Pasak jos, privataus asmens atsiųstas pranešimas buvo adresuotas Seimo etikos ir procedūrų komisijai, todėl dalis jame keliamų klausimų bus perduota šiai institucijai. Tuo metu VTEK išnagrinėjo pranešime pateiktą informaciją ir nusprendė rinkti papildomą informaciją dėl galimo interesų konflikto Raudondvario dvare.

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VTEK aiškinsis, ar po sūnaus priėmimo į darbą tuometė Raudondvario dvaro direktorė Snieguolė Navickienė nedalyvavo rengiant ir derinant su sūnaus darbu susijusius sprendimus, ar dėl to nekilo interesų konflikto situacija ir, jeigu tokia situacija buvo, ar direktorė tinkamai nusišalino.

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Komisija papildomos informacijos paprašys Raudondvario dvaro, įstaigos direktoriaus ir Kauno rajono savivaldybės mero. Surinkusi ir įvertinusi dokumentus, VTEK spręs, ar yra pagrindas pradėti tyrimą.

VTEK pažymėjo, kad šis pranešimas skiriasi nuo praeitą savaitę nagrinėto Kauno rajono savivaldybės mero pranešimo dėl galimų viešųjų ir privačių interesų derinimo pažeidimų Raudondvario dvare.

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„Nėra tas pats atvejis, nes ten buvo dėl kitų subjektų ir kitos situacijos renkama informacija, čia yra papildoma aplinkybė, kurią VTEK ir nutarė aiškintis“, – pažymėjo J. Bernotaitė.

ELTA primena, kad klausimų dėl Raudondvario dvaro kilo paviešinus informaciją apie galimus pažeidimus įstaigos viešuosiuose pirkimuose. Skelbta, kad įstaigos laikinosios direktorės Kotrynos Ingos Morkūnaitės tėvas ir jos pavaduotojas ūkiui Egidijus Morkūnas buvo nurodytas kaip pirkimų iniciatorius ir kartu yra įmonės „Dvyniai ir Ko“ akcininkas.

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Su šia įmone Raudondvario dvaras buvo sudaręs ne vieną žodinę sutartį dėl palapinių ir baldų nuomos, o nuo 2022 m. jai už paslaugas sumokėta daugiau kaip 70 tūkst. eurų.

Kaip skelbta, praėjusią savaitę posėdžiavusi Seimo Antikorupcijos komisija bendru sutarimu nusprendė pradėti tyrimą dėl sisteminių galimo nepotizmo viešajame sektoriuje atvejų. Tyrimo metu bus vertinama ir situacija Kauno rajono savivaldybei pavaldžioje viešojoje įstaigoje Raudondvario dvaras.

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LRT Tyrimų skyrius anksčiau skelbė, kad šioje įstaigoje dirba nemažai su Kauno rajono socialdemokratais susijusių asmenų. Tarp jų – ir premjero Mindaugo Sinkevičiaus sutuoktinė Aistė Sinkevičienė bei buvusios Raudondvario dvaro vadovės S. Navickienės sūnus.

Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas praėjusią savaitę sudarė darbo grupę, kuri nagrinės galimus pažeidimus įdarbinant darbuotojus viešojoje įstaigoje Raudondvario dvaras, įskaitant ir A. Sinkevičienę.

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