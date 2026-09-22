Žiniasklaida: Raudondvario dvaro darbuotojos vyro įmonė laimėjo dešimtis viešųjų pirkimų

Portalo delfi žiniomis, nuo 2022 m. spalio iki dabar „Aštunta studija“ yra laimėjusi 83 Raudondvario dvaro viešuosius pirkimus. Nuo 2024 m. birželio, kai dvare pradėjo dirbti įmonės vadovė Greta Narvaišienė, jos vyro įmonė laimėjo 40 viešųjų pirkimų.
Pirkimai apėmė renginių techninį aptarnavimą, garso ir vaizdo aparatūros, apšvietimo įrangos bei scenos nuomą, taip pat kitas paslaugas.
Sutarčių vertė svyruoja nuo kelių šimtų iki daugiau kaip 18 tūkst. eurų.
Pati G. Narvaišienė, dirbanti dvare renginių koordinatore, tvirtino jokios įtakos įstaigos pirkimams neturinti, taip pat pažymėjo nesanti ir įmonės nare.
„Narystę įmonėje „Aštunta studija“ nutraukiau dar 2024 metais kovo mėnesį. Tuo metu po vaiko priežiūros atostogų ieškojau naujo darbo ir kandidatavau į Raudondvario dvaro skelbtą renginių kuratorės ir koordinatorės poziciją“, – portalui teigė ji.Savo ruožtu dvaro laikinoji direktorė Ugnė Žemgulienė atsakyme nurodė, kad „Aštunta studija“ yra ilgametė tiekėja, su kuria įstaiga dirba nuo 2022 metų.ELTA primena, kad klausimų dėl Raudondvario dvaro kilo ir anksčiau, paviešinus informaciją apie galimus pažeidimus įstaigos viešuosiuose pirkimuose. Skelbta, kad įstaigos laikinosios direktorės Kotrynos Ingos Morkūnaitės tėvas ir jos pavaduotojas ūkiui Egidijus Morkūnas buvo nurodytas kaip pirkimų iniciatorius ir kartu yra įmonės „Dvyniai ir Ko“ akcininkas.
Su šia įmone Raudondvario dvaras buvo sudaręs ne vieną žodinę sutartį dėl palapinių ir baldų nuomos, o nuo 2022 m. jai už paslaugas sumokėta daugiau kaip 70 tūkst. eurų.
Dėl sisteminių galimo nepotizmo viešajame sektoriuje atvejų Seimo Antikorupcijos komisija bendru sutarimu nusprendė pradėti tyrimą. Jo metu bus vertinama ir situacija Kauno rajono savivaldybei pavaldžioje viešojoje įstaigoje Raudondvario dvaras.
LRT Tyrimų skyrius anksčiau skelbė, kad šioje įstaigoje dirba nemažai su Kauno rajono socialdemokratais susijusių asmenų. Tarp jų – ir premjero Mindaugo Sinkevičiaus sutuoktinė Aistė Sinkevičienė.
Kauno rajono savivaldybės meras Valerijus Makūnas praėjusią savaitę sudarė darbo grupę, kuri nagrinės galimus pažeidimus įdarbinant darbuotojus viešojoje įstaigoje Raudondvario dvaras, įskaitant ir A. Sinkevičienę.
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