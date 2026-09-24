Baltarusijos piliečiai galės kreiptis dėl leidimo gyventi Lietuvoje per Armėniją ir Sakartvelą

„Siekiant, kad darbdaviai turėtų galimybę ir toliau atsivežti trūkstamos darbo jėgos iš Baltarusijos, sudaroma galimybė šios šalies piliečiams teikti prašymus išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje Armėnijos ir Sakartvelo išorės paslaugų teikėjo padaliniuose“, – nurodė ministerija.
Jos teigimu, jeigu ši galimybė nebūtų sudaryta, nuo lapkričio 1 dienos įsigaliojus Įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties pakeitimams, Baltarusijos piliečiai darbo pagrindu į Lietuvą nebegalėtų atvykti.
Apie tai VRM pranešė po to, kai ministras Martynas Katelynas trečiadienį paskelbė dėl grėsmių valstybės saugumui nusprendęs uždaryti išorės paslaugų centrus Kirgizijoje, Uzbekistane, Kazachstane bei Bosnijoje ir Hercegovinoje.
Tai reiškia, kad nuo lapkričio 1-osios šiose valstybėse asmenys nebegalės teikti prašymų išduoti leidimus laikinai gyventi Lietuvoje.
Tuo metu valstybių su išorės paslaugų teikėjais sąraše vietoj 31 užsienio valstybės liks 27. Iš jų 22 valstybėse bus galima teikti prašymus išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje darbo pagrindu.
Penkiose valstybėse – Indijoje, Kambodžoje, Ganoje, Azerbaidžane ir Mongolijoje – asmenys negali ir toliau negalės prašyti išduoti leidimo šiuo pagrindu.
Jose prašymus gali teikti tik prioritetinės grupės studijų, aukštos profesinės kvalifikacijos, akademinės ir mokslinės veiklos, šeimos, perkėlimo įmonės viduje pagrindais bei pagal Investicijų įstatymą.
Ministerija BNS nurodė, kad pagal dabar galiojantį įsakymą Baltarusijoje nėra išorės paslaugų teikėjo, todėl šios šalies piliečiams nėra ir galimybės kreiptis leidimo gyventi Lietuvoje darbo pagrindu.
Todėl šiuo metu Baltarusijos piliečiai dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvoje darbo pagrindu teisėtai kreipiasi būdami Lietuvoje, Migracijos departamente.
„Kadangi nuo lapkričio 1 dienos užsieniečiai, įskaitant Baltarusijos piliečius, Lietuvoje prašymų išduoti leidimus laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje teikti negalės, išskyrus kelias išimtis, susidarytų situacija, kai Baltarusijos piliečiai negalėtų teikti prašymų nei užsienyje, nei Lietuvoje“, – nurodė ministerija.
„Todėl sudaroma galimybė jiems teikti prašymus kitų šalių išorės paslaugų teikėjo padaliniuose, konkrečiai – Armėnijoje ir Sakartvele“, – pažymėjo VRM.
Ministerija savo pranešime pabrėžė, kad atrinkdamas užsienio valstybes išorinėms paslaugoms teikti Migracijos departamentas turi atsižvelgti į valstybės saugumo interesus, užsienio politikos prioritetines kryptis, darbo rinkos poreikius bei institucinius pajėgumus.
Be to, Migracijos departamentas turi konsultuotis su Valstybės saugumo departamentu, Valstybės sienos apsaugos tarnyba ir Lietuvos policija.
Galimybė užsieniečiams pateikti prašymus išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje per išorės paslaugų teikėjus atsirado nuo 2023 metų sausio.
Migracijos departamento duomenimis, rugsėjo 1 dieną beveik 227 tūkst. užsieniečių turėjo galiojantį leidimą gyventi Lietuvoje.
Iš jų Ukrainos piliečių buvo 80 tūkst., beveik 48 tūkst. – Baltarusijos piliečiai, 13 tūkst. – Rusijos, panašiai tiek Uzbekistano, 9,4 tūkst. – Indijos, 7,4 tūkst. – Tadžikistano piliečiai.
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