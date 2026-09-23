Dakaro užsispyrėlio Dovydo Karkos stovykloje – šūsnis svarbių naujienų

Kad ir koks dosnus trofėjais ir teigiamomis emocijomis Lietuvos auto-moto sporto fanams buvo 2026-ųjų Dakaras, dėmesys jo dalyviams nuslopo jau sausio antroje pusėje. Dėl šios priežasties greičiausiai tik patys artimiausi D. Karkos bičiuliai sužinojo, kokią kainą šio maratono debiutantas iš tiesų sumokėjo už pasiektą finišą.
Pasirodo, kad susirgęs ir su +38 temperatūra į trečiosios dienos greičio ruožą pajudėjęs Dovydas akmeningame ruože po keturių kūlversčių ne tik sumaitojo motociklo duslintuvą, stipriai susitrenkė šoną, bet ir susilaužė dešinės rankos riešą. Tiksliau laivakaulį, kurio lūžio Dakaro medikų stovykloje darytoje rentgeno nuotraukoje aiškiai nesimatė. Kas yra kas, kodėl incidento pasekmės buvo taip stipriai ir ilgai jaučiamos, paaiškėjo tik po išsamių tyrimų grįžus į Lietuvą.
„Tos trečiosios Dakaro dienos griūtys iš tiesų gerokai sujaukė planus, nes po pasimatymo su traumatologais šešias savaites teko nešioti gipsinį įtvarą, o „koviniu“ režimu pradėjau judėti tik po pusmečio. T. y. negalėjau dalyvauti tradicinėse „Cross-Country“ ir „Enduro“ lenktynių serijose. Nepaisant to, šiandien esu pravažiavęs kur kas daugiau „greitų“ kilometrų nei prieš pernykštį Maroko ralį. Ir jei 2025-aisiais į šitą pasaulio čempionato etapą atvažiavau nežinodamas daugybės svarbių dalykų, tai dabar tiksliai žinau, kam ir kodėl reikia skirti daugiausia dėmesio“, – atvirauja D. Karka.
Bene svarbiausias pokytis – sutartis su viena stipriausių ralio-reido Lenkijos komandų „DUUST Rally Team“, startuojančia KTM motociklais.
„Išbandyti šią techniką svajojau nuo praėjusių metų Maroko ralio, kuriame kaip sykis susipažinau su „DUUST Rally Team“ žmonėmis. Pirmi įspūdžiai trasoje persėdus nuo „Honda“ ant KTM pranoko lūkesčius, todėl tikiuosi vien dėl šios priežasties būti apčiuopiamai greitesnis. Be to, „DUUST Rally Team“ strategų požiūris į startą Dakare gana stipriai skiriasi nuo komandų, techninio palaikymo paslaugas parduodančių visiems norintiems. Jei šį sausį „Ht rally raid“ komanda iš Nyderlandų rūpinosi 7 gana skirtingo meistriškumo pilotais, tai lenkai pirmenybę teikia sportiniams rezultatams ir visą dėmesį skiria 3 greitiems lenktynininkams. Man bendradarbiauti pasiūlė įvertinę, kaip susidorojau su pirmuoju Dakaru ir galbūt pasidomėję ankstesne sportine karjera. Prieš startą deklaruojamas itin ambicingas tikslas – laimėti „Rally 2“ klasę“, – pasakoja D. Karka.
Vardindamas, kokias kitas korekcijas treniruočių metodikoje ir visame pasirengimo cikle atliko, Dovydas pirmiausias kalba apie darbą su kelio knyga. Gebėjimas nepriekaištingai naudotis navigacijos prietaisais ir tiksliai šifruoti stenogramą judant didžiausiu įmanomu tempu yra tai, kas lemia sportininkų rikiuotę finiše.
„Dakare būtent tokios patirties stygius buvo vienas didžiausių stabdžių, todėl pastarąjį pusmetį stengiausi išnaudoti įmanomas progas važiuoti su stenograma. Dabar šita užduotis atrodo kur kas lengvesnė“, – džiaugiasi Dovydas.
Kitas dalykas, tapęs vienu prioritetų po debiutinio Dakaro – psichologinis pasirengimas. Šį sausį 13 vietą „Rally 2“ klasėje ir 23 bendroje motociklininkų įskaitoje užėmęs D. Karka atvirauja, kad pirmąsias trys-keturias dienas važiuoji „iš entuziazmo“, bet antroji maratono savaitė, kai susikaupia pasiutusiai daug nuovargio, tampa žiauriu iššūkiu.
Beje, neplanuoti iššūkiai jau prasidėjo: pakeliui į „Rally OLA Energy du Maroc“ oro uostuose „paklydo“ Dovydo bagažas su sportine ekipiruote, todėl judant į treniruotes teko rengtis tuo, ką tinkamo pavyko rasti „DUUST Rally Team“ stovykloje.
„Rally OLA Energy du Maroc“ vyks rugsėjo 26–spalio 3 dienomis.
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