Hamiltonas paneigė skandalingus gandus apie „Ferrari“: kreipėsi į gerbėjus

Septyniskart „Formulės-1“ pasaulio čempionas patikino, kad niekada neprašė atleisti ar pakeisti nė vieno jo komandos nario.
„Mačiau kai kurias pasirodžiusias istorijas ir noriu viską paaiškinti. Niekada neprašiau, kad kas nors iš mano komandos būtų pakeistas. Visi, su kuriais dirbu, kiekvieną dieną sunkiai dirba, o jų atsidavimas padeda mums judėti į priekį“, – rašė L. Hamiltonas.
Pastarosiomis dienomis Italijos žiniasklaida skelbė, kad britas spaudžia „Ferrari“ vadovą Fredericą Vasseur imtis pokyčių komandoje. Vis dėlto pats L. Hamiltonas tokius pranešimus paneigė.
„Visada stengiuosi suteikti žmonėms pasitikėjimo ir padėti jiems tapti geriausia savo versija arba bent jau pamatyti savyje tai, kas geriausia. Ne visada man tai pavyksta, tačiau toks yra mano tikslas ir dėl to esu čia. Mes visi dirbame kartu ir taip bus toliau“, – pridūrė lenktynininkas.
Kalbos apie nesutarimus „Ferrari“ stovykloje sustiprėjo po sudėtingų pastarųjų etapų. Italijos GP metu komanda pristatė patobulintą variklį, tačiau L. Hamiltonas lenktynes baigė tik šeštoje vietoje, o jo komandos draugas Charlesas Leclercas iš kovos pasitraukė po avarijos.
Dar blogiau britui susiklostė Ispanijos GP, kuriame dėl stabdžių problemos jis buvo priverstas anksčiau laiko baigti lenktynes. Tai buvo pirmasis jo pasitraukimas iš lenktynių šį sezoną.
Po incidento Italijoje, kai Ch. Leclercas pirmame rate nepaliko vietos komandos draugui, L. Hamiltonas taip pat pareikalavo aiškesnių „Ferrari“ vidaus taisyklių. Tuomet britas pareiškė, kad „atsakomybė tenka Fredui“ – komandos vadovui F. Vasseuru Vėliau „Ferrari“ surengė pokalbį su abiem pilotais, o Ch. Leclercas pripažino, kad dėl incidento buvo kaltas jis.
L. Hamiltono viltys šį sezoną iškovoti rekordinį aštuntąjį pasaulio čempiono titulą pastaruoju metu gerokai sumenko. Per pastarąsias penkerias lenktynes britas nė karto neužlipo ant podiumo. Po Ispanijos GP L. Hamiltonas pripažino, kad šiuo metu sunku įsivaizduoti, jog kas nors sustabdys „Mercedes“ atstovaujantį Kimi Antonelli.
„Manau, kad šiemet jo ir „Mercedes“ sustabdyti neįmanoma. Jie atliko fenomenalų darbą ir nusipelnė to, ką pasiekė“, – sakė L. Hamiltonas.
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