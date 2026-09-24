Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Formulė 1

Hamiltonas paneigė skandalingus gandus apie „Ferrari“: kreipėsi į gerbėjus

2026-09-24 11:02 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-24 11:02
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lewisas Hamiltonas sureagavo į Italijos žiniasklaidoje pasirodžiusius pranešimus, esą jis reikalauja pokyčių „Ferrari“ komandoje.

Lewisas Hamiltonas | EPA nuotr.

Lewisas Hamiltonas sureagavo į Italijos žiniasklaidoje pasirodžiusius pranešimus, esą jis reikalauja pokyčių „Ferrari“ komandoje.

REKLAMA
0

Septyniskart „Formulės-1“ pasaulio čempionas patikino, kad niekada neprašė atleisti ar pakeisti nė vieno jo komandos nario.

„Mačiau kai kurias pasirodžiusias istorijas ir noriu viską paaiškinti. Niekada neprašiau, kad kas nors iš mano komandos būtų pakeistas. Visi, su kuriais dirbu, kiekvieną dieną sunkiai dirba, o jų atsidavimas padeda mums judėti į priekį“, – rašė L. Hamiltonas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pastarosiomis dienomis Italijos žiniasklaida skelbė, kad britas spaudžia „Ferrari“ vadovą Fredericą Vasseur imtis pokyčių komandoje. Vis dėlto pats L. Hamiltonas tokius pranešimus paneigė.

REKLAMA
REKLAMA

„Visada stengiuosi suteikti žmonėms pasitikėjimo ir padėti jiems tapti geriausia savo versija arba bent jau pamatyti savyje tai, kas geriausia. Ne visada man tai pavyksta, tačiau toks yra mano tikslas ir dėl to esu čia. Mes visi dirbame kartu ir taip bus toliau“, – pridūrė lenktynininkas.

REKLAMA

Kalbos apie nesutarimus „Ferrari“ stovykloje sustiprėjo po sudėtingų pastarųjų etapų. Italijos GP metu komanda pristatė patobulintą variklį, tačiau L. Hamiltonas lenktynes baigė tik šeštoje vietoje, o jo komandos draugas Charlesas Leclercas iš kovos pasitraukė po avarijos.

Dar blogiau britui susiklostė Ispanijos GP, kuriame dėl stabdžių problemos jis buvo priverstas anksčiau laiko baigti lenktynes. Tai buvo pirmasis jo pasitraukimas iš lenktynių šį sezoną.

REKLAMA
REKLAMA

Po incidento Italijoje, kai Ch. Leclercas pirmame rate nepaliko vietos komandos draugui, L. Hamiltonas taip pat pareikalavo aiškesnių „Ferrari“ vidaus taisyklių. Tuomet britas pareiškė, kad „atsakomybė tenka Fredui“ – komandos vadovui F. Vasseuru Vėliau „Ferrari“ surengė pokalbį su abiem pilotais, o Ch. Leclercas pripažino, kad dėl incidento buvo kaltas jis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

L. Hamiltono viltys šį sezoną iškovoti rekordinį aštuntąjį pasaulio čempiono titulą pastaruoju metu gerokai sumenko. Per pastarąsias penkerias lenktynes britas nė karto neužlipo ant podiumo. Po Ispanijos GP L. Hamiltonas pripažino, kad šiuo metu sunku įsivaizduoti, jog kas nors sustabdys „Mercedes“ atstovaujantį Kimi Antonelli.

„Manau, kad šiemet jo ir „Mercedes“ sustabdyti neįmanoma. Jie atliko fenomenalų darbą ir nusipelnė to, ką pasiekė“, – sakė L. Hamiltonas.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų