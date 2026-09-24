Paviešintos tariamos Peskovo žinutės: jose – pasisakymai apie Prigožiną, Navalną ir gėdingus Putino momentus

Paskelbti keli atskiri archyvo fragmentai. Anot programišių, archyvas užima daugiau nei 21 GB ir jame yra medžiaga, apimanti laikotarpį nuo 2020 m. iki 2026 m. rugpjūčio.
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Paviešintos tariamos Peskovo žinutės
Anot „Naša Niva“, vienas iš paskelbtų fragmentų datuojamas 2026 m. liepos 25–26 d.
Liepos 25 d. susitikimo su Vladimiru Putinu Omske metu Kazachstano prezidentas Kasymas-Žomartas Tokajevas netikėtai prakalbo apie karą Ukrainoje. Jis pareiškė, kad jo pobūdis daugeliui, įskaitant Kazachstaną, „nėra visiškai aiškus“, ir paragino užbaigti karą.
„Black8Mirror“ paskelbtame susirašinėjime M. Babičius klausia pašnekovo, identifikuoto kaip D. Peskovas, ar K. Ž. Tokajevo kalba buvo suderinta iš anksto.
„Gryna improvizacija“, – atsako pastarasis, pridurdamas, kad kažkas „paprašė Tokaevo tai pasakyti“. Kyla tik vienas klausimas – kas: „ukrainiečiai, amerikiečiai ar kas nors iš vidaus“.
Susirašinėjimas tęsiasi kitą dieną, kai Sankt Peterburge buvo švenčiama Laivyno diena. Šventė antrus metus iš eilės Sankt Peterburge vyko be laivyno parado. Kaip rodo paviešintos žinutės, M. Babičius griežtai sukritikavo renginio formatą.
„Netvarkingame Admiraliteto kieme vietoj jūros – transparantas, vietoj kariuomenės – sausumos karių garbės sargyba... Dima, kas sugalvojo šią nesąmonę, kur jį tempia...“ – cituojamas jis.
„Na, bent jau saugu“, – tariamai atsakė D. Peskovas.
Kaip pastebi leidinys, įdomiausias iš „Black8Mirror“ paskelbtų fragmentų yra datuotas 2023 m. gegužės 24 d., maždaug prieš mėnesį iki „Wagner“ maišto.
M. Babičius susirašinėjime nusiuntė tekstą, apibendrinantį Jevgenijaus Prigožino pareiškimus. Tekste teigiama, kad, „Wagner“ vadovo nuomone, Aleksejaus Navalno įkalinimas „sugadino“ korumpuotus pareigūnus. Anksčiau jie galimai bijojo patekti į A. Navalno tyrimus, dėl ko jiems buvo sunku pasinaudoti pavogtais pinigais.
„Tragiška tai, kad visa tai tiesa. Ir mes visi, vienaip ar kitaip, apie tai kalbame... Tiesiog manoma, kad apie tai neturėtų būti kalbama viešai“, – tariamai atsako D. Peskovas.
Tada pokalbis perėjo tiesiai prie J. Prigožino.
„Kodėl jis tai daro, nežinau. Užvakar valandą su juo ginčijausi. Dabar tai beprasmiška. Jis mano, kad viskas yra taip blogai, jog kažką reikia daryti...“ – cituojamas D. Peskovas.
M. Babičius neva atsako, kad „pirmą kartą mano, jog jis teisus“, ir klausia, ar jiems nereikėtų „pradėti jam padėti“.
„Vargu ar galima padėti savižudžiui. Vėliau mes jį prisiminsime kaip didvyrį ir pasakosime apie jį savo vaikams“, – neva atsako D. Peskovas.
2023 birželio 23 d., „Wagner“ pradėjo neilgai trukusį maištą. 2023 m. rugpjūčio 23 d. J. Prigožinas žuvo lėktuvo katastrofoje.
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