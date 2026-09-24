Šmyhalis: Ukraina gavo 2 dokumentus apie Rusijos rengiamus išpuolius

Pasak jo, rusai išsamiai aprašė, kokius objektus, kokiu kiekiu ir kokiais ginklais ketina pulti.
„Praėjusią savaitę iš mūsų specialiųjų tarnybų gavome medžiagą, kurią jos gavo iš Rusijos pusės – tai Rusijos teroristų veiksmų strategija šiai žiemai“, – sako D. Šmyhalis.
Anot jo, Rusija ruošiasi kompleksiniams smūgiams: nuo šilumos iki vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, Ukrainos elektros gamybos objektų ir tiekimo linijų sunaikinimo.
„Ten yra du išsamūs dokumentai, labai šaltakraujiški, labai aiškiai išdėstyti. Su lentelėmis, kuriose nurodyta, kiek ginklų reikia kiekvienam objektui sunaikinti. Ginklų rūšys – nuo balistinių raketų iki reaktyvinių ir įprastų dronų. Mes suprantame, kaip jie veiks“, – sako jis.
D. Šmyhalio teigimu, rusai turi atskirus planus didiesiems Ukrainos miestams, kur gyvena daugiausiai žmognių.
Ukraina ruošiasi rusų žiemos smūgiams. Anot ministro, tęsiami darbai su partneriais, siekiant įsigyti ir sukaupti reikiamą įrangą, skirtą operatyviam remontui atakų atveju. Tačiau D. Šmyhalis pažymi, kad neįmanoma apsaugoti visos energetikos sistemos „betoniniu kupolu“.
Zelenskis paskelbė apie naują raketų „Patriot“ sistemoms paketą
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad jo šalis pasiekė susitarimą dėl raketų oro gynybos sistemoms „Patriot“ paketo, tačiau neatskleidė, su kuria šalimi buvo susitarta.
Valstybės vadovas tai pareiškė susitikime su ukrainiečių bendruomenės Jungtinėse Valstijose atstovais ir lyderiais, praneša naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi jo „Telegram“ kanalu.
„Šiandien pasiekėme susitarimą – nesakysiu, su kuo – dėl raketų „Patriot“ sistemoms paketo. Tai svarbus sprendimas“, – sakė jis.
V. Zelenskis pažymėjo, kad Jungtinių Tautų (JT) platforma suteikė Ukrainai ir kitoms šalims galimybę sustiprinti savo pajėgumus.
„Pasirašėme saugumo susitarimą su Australija. Tai 30-asis Ukrainos saugumo susitarimas. Istoriškai tai pirmasis saugumo susitarimas su šalimi, kuri nepriklauso NATO ir ES. Ir tai yra indėlis. Su Suomija pasirašėme susitarimą dėl dronų. Tai stiprus rezultatas, kuris stiprina abi šalis“, – teigė prezidentas.
Valstybės vadovas pridūrė, kad per JT Generalinę Asamblėją Ukrainos delegacija surengė 20 susitikimų su įvairių šalių lyderiais.
Kaip jau skelbė „Ukrinform“, V. Zelenskis rugsėjo 22–24 d. lankėsi Jungtinėse Valstijose, kur dalyvavo JT Generalinės Asamblėjos 81-osios sesijos aukšto lygio savaitės renginiuose.
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