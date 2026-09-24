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TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Lietuva

„Hockey Punks – Mototoja“ panaikino dviejų įvarčių deficitą, bet po pratęsimo nusileido vicečempionams

2026-09-24 22:25 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-24 22:25
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Ketvirtadienio vakarą Vilniaus pramogų arenoje įvykusiose OHL | Baltijos čempionato rungtynėse žiūrovai išvydo tikrą ledo ritulio trilerį. Vilniaus „Hockey Punks – Mototoja“ pademonstravo neįtikėtiną valią, tačiau po dramatiškos kovos ir pratęsimo 5:6 (1:1, 1:2, 3:2, 0:1) turėjo pripažinti OHL vicečempionės Jelgavos „HK Zemgale/LBTU“ (Latvija) pranašumą.

Rungtynių akimirka | Organizatorių nuotr.

Ketvirtadienio vakarą Vilniaus pramogų arenoje įvykusiose OHL | Baltijos čempionato rungtynėse žiūrovai išvydo tikrą ledo ritulio trilerį. Vilniaus „Hockey Punks – Mototoja“ pademonstravo neįtikėtiną valią, tačiau po dramatiškos kovos ir pratęsimo 5:6 (1:1, 1:2, 3:2, 0:1) turėjo pripažinti OHL vicečempionės Jelgavos „HK Zemgale/LBTU“ (Latvija) pranašumą.

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Svečiai iš Latvijos pirmi išsiveržė į priekį po Roberto Voronos smūgio, tačiau jau po 35 sekundžių Otto Karvinen tiksliu metimu išlygino rezultatą. Antrojo kėlinio pradžioje Jelgavos ekipa per dvi minutes pelnė du greitus įvarčius ir atitrūko (1:3), tačiau vilniečiai nesutriko – Povilas Verenis (28:28 min.) realizavo kiekybinę persvarą ir sušvelnino atsilikimą.

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Trečiajame kėlinyje užvirė kieta kova. Varžovams padidinus pranašumą iki 2:4, 18-metis Georgijus Pavliukovas debiutiniu įvarčiu lygoje vėl sugrąžino intrigą. Likus žaisti mažiau nei dešimt minučių, Jelgavos ledo ritulininkai dar kartą pasižymėjo daugumoje (3:5), tačiau „Hockey Punks – Mototoja“ pademonstravo geležinį charakterį. Povilas Verenis dar vienos daugumos metu pelnė savo antrąjį įvartį, o likus žaisti vos 42 sekundes iki trečiojo kėlinio pabaigos Kajus Zeynalovas pasiuntė arenoje susirinkusius žiūrovus į ekstazę – 5:5. Visgi pratęsime sėkmė nusišypsojo svečiams, kai pergalę Jelgavos klubui 62-ąją minutę išplėšė Mārtiņš Antons.

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Vilniečių gretose pasiaukojamai žaidė vartininkas Simas Baltrūnas, atrėmęs 40 varžovų metimų iš 46 (87.0 proc. atremtų metimų). Prie iškovoto taško Vilniaus klubas prisidėjo ir pasiaukojama gynyba: „Hockey Punks – Mototoja“ atliko 24 jėgos veiksmus bei blokavo net 36 varžovų metimus.

Įvarčius „Hockey Punks – Mototoja“ pelnė: Otto Karvinen (05:09, Lauri Huhdanpää, Ilja Četvertakas), Povilas Verenis (28:28, Lauri Huhdanpää, Ilja Četvertakas), Georgij Pavliukov (45:24, Artemas Redko), Povilas Verenis (56:53, Lauri Huhdanpää, Ilja Četvertakas), Kajus Zeynalov (59:18, Otto Karvinen, Artemas Redko).

Artimiausias rungtynes Vilniaus „Hockey Punks – Mototoja“ žais šeštadienį, rugsėjo 26 dieną, 16:30 val., namų aikštėje (Vilniaus pramogų arenoje) prieš Kijevo HC „Kyiv Capitals“ (Ukraina). Tuo tarpu Elektrėnų „Energija“ tą pačią dieną, 17:00 val., namuose susitiks su Rygos „Prizma/RTU“ (Latvija).

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