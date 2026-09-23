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TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Lietuva

„Hockey Punks – Mototoja“ laukia lygos finalininkų iššūkis

2026-09-23 15:17 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-23 15:17
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Rytoj Vilniuje OHL Baltijos ledo ritulio pirmenybėse Vilniaus „Hockey Punks – Mototoja“ priims praėjusio sezono finalininkę Jelgavos „Zemgale“ komandą.

Vilniaus „Hockey Punks – Mototoja“ | Komandos nuotr.

Rytoj Vilniuje OHL Baltijos ledo ritulio pirmenybėse Vilniaus „Hockey Punks – Mototoja“ priims praėjusio sezono finalininkę Jelgavos „Zemgale“ komandą.

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Šeštadienį – pirmoji vilniečių pergalė

Praėjusį šeštadienį sostinės ledo ritulininkai pasiekė pirmąją pergalę sezone išvykoje nugalėdami Rygos „Prizma“ ledo ritulininkus rezultatu 4:2. Šiose rungtynėse nepaisant ne itin sėkmingos rungtynių pradžios vilniečiai atsitiesė antrojo kelinio pabaigoje pelnę net 3 įvarčius kiekybinėje daugumoje. Rygiečiai rezultatą paskutinėje susitikimo sušvelnino, tačiau paskutinę minutę pakeitę vartininką šeštuoju aikštės žaidėju prasileido dar vieną įvartį – pasižymėjo Lietuvos rinktinės narys Ilja Četvertakas. Kitus įvarčius „Hockey Punks – Mototoja“ komandai pelnė Herkus Marcinkevičius, legionierius iš Lenkijos Mateušas Siekierka ir Laisvydas Kudrevičius. Tačiau labiausiai pasižymėjo geriausio Lietuvos komandos žaidėjo apdovanojimą pelnęs vartininkas slovakas Mario Lamperis, atrėmęs net 52 iš 55 rygiečių smūgių į vartus.

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Rytojaus „Hockey Punks – Mototoja“ varžovai iš Jelgavos pirmosiose Baltijos ledo ritulio lygos rungtynėse namuose minimaliu skirtumu 3:2 nugalėjo „Liepojos“ ledo ritulininkus.

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E. Aittola patenkintas progresu

Vyriausiasis Vilniaus komandos treneris specialistas iš Suomijos Elmo Aittola mano, kad rungtynės bus sunkios, tačiau tiki savo progresuojančia komanda.

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„Rytoj mūsų laukia kol kas didžiausias išbandymas šiame sezone. Esame naujai suburta komanda, o „Zemgale“ – itin stiprus varžovas. Susitikimai su šia ekipa visada tampa rimtu testu, nes tai labai gerai treniruojama komanda, pasižyminti savitu žaidimo stiliumi. Norėdami su jais sėkmingai kovoti, turėsime išlaikyti maksimalią koncentraciją ir būti pasiruošę tiek fiziškai, tiek taktiškai. Svarbus bus ir psichologinis aspektas – privalome atsiriboti nuo ankstesnių tarpusavio rungtynių istorijos ir susitelkti tik į tai, kas mūsų laukia rytoj.

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Tuo pačiu esu patenkintas tuo, kaip komanda juda į priekį. Šią savaitę vertinu kaip paskutinę mūsų pasirengimo etapo savaitę. Žaidėjų tarpusavio ryšys stiprėja, fizinis pasirengimas artėja prie užsibrėžto lygio, o mūsų bendras žaidimo modelis įsisavinamas vis geriau.

Rungtynėse vienas svarbiausių dalykų bus drausmingas ir atsakingas žaidimas gynyboje. Taip pat turėsime maksimaliai išnaudoti savo galimybes puolime ir tiksliai atlikti užduotis specialiosiose situacijose – tiek žaisdami daugumoje, tiek mažumoje. Šiuo metu dar turime keletą neaiškumų dėl sudėties, todėl galutinį vaizdą žinosime rytoj. Vis dėlto, jei kuris nors žaidėjas negalės rungtyniauti, tai bus galimybė kitam žengti į priekį, prisiimti atsakomybę ir parodyti, ką gali“.

Ketvirtadienio rungtynių pradžia „Pramogų arenoje“ – 19 val. 30 min. Bilietus galima įsigyti www.hockeypunks.lt arba Pramogų arenos kasoje prieš rungtynes. Siekiant išvengti stovėjimo eilėse organizatoriai rekomenduoja atvykti anksčiau.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

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