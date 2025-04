OHL Baltijos ledo ritulio čempionate sužaistos dar vienerios rungtynės. Šeštadienį Elektrėnuose įvyko akistata tarp vietos „Energijos“ ir lygos lyderių Rygos „Mogo/RSU“. Pergalę į Latviją išsivežė svečiai laimėję rungtynes 5:2. Savo pranašumą latviai susikrovė per pirmąjį kėlinį, kai pelnė tris įvarčius be atsako. Vėliau tiek ir antrasis, tiek ir trečiasis kėlinys baigėsi lygiosiomis, bet to „Energijai“ neužteko siekiant taškų.