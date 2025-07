Vienas Lietuvos ledo ritulio rinktinės lyderių iš Lenkijos klubo keliasi į Ameriką

Ketvirtadienį Bliumingtono „Bison“ generalinis vadybininkas ir vyriausiasis treneris Phillipas Barskis paskelbė, kad komanda pasirašė sutartį su M. Kaleinikovu.

26-erių M. Kaleinikovas praėjusį sezoną Lenkijos lygoje sužaidė 30 rungtynių bei per jas surinko 27 taškus (14 įvarčių, 13 rezultatyvių perdavimų). Pagal pelnytus įvarčius (14) M. Kaleinikovas dalijosi trečiąja vieta komandoje. Be to, atkrintamosiose varžybose jis per 14 rungtynių surinko 8 taškus (4 įvarčiai, 4 rezultatyvūs perdavimai).

Per savo karjerą Lenkijoje M. Kaleinikovas sužaidė 94 rungtynes, per kurias pelnė 85 taškus (37 įvarčiai, 48 rezultatyvūs perdavimai). Atkrintamosiose jis pasižymėjo 28 taškais (17 įvarčių, 11 perdavimų) per 40 rungtynių.

193 cm ūgio ir 84 kg svorio puolėjas 2023–2024 m. sezone tapo Lenkijos čempionu ir pelnė pergalingą įvartį finale.

Praėjusį sezoną M. Kaleinikovas su Lietuvos rinktine iškovojo pasaulio čempionato I diviziono B grupės aukso medalį ir per penkerias rungtynes pelnė keturis įvarčius bei su estu Mortenu Jurgensu buvo rezultatyviausi čempionato žaidėjai.

ECHL – tai trečioji pagal pajėgumą profesionali ledo ritulio lyga Šiaurės Amerikoje, veikianti kaip dukterinė lyga NHL ir AHL klubams. Joje rungtyniauja daugybė jaunų žaidėjų, siekiančių kilti karjeros laiptais bei patraukti aukštesnių lygų skautų dėmesį.

„Bison“ – tai viena iš naujausių ECHL komandų, įkurta tik 2024/25 m. sezone ir siekiant atgaivinti profesionalų ledo ritulį Ilinojaus valstijos Bliumingtono mieste.