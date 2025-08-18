Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Po Egidijaus Dragūno vestuvių – dar viena staigmena iš atlikėjo

2025-08-18 16:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-18 16:55

Prieš mėnesį scenos žvaigždė Egidijus Dragūnas-Sel sumainė aukso žiedus su savo išrinktąja Žaneta, o prieš keletą dienų vyras pristatė naujieną – naują kūrinį, kurio vaizdo klipe pasirodo ir jo žmona. 

Egidijus Dragūnas-Sel su žmona Žaneta

4

Prieš keletą dienų E. Dragūnas-Sel „YouTube“ platformoje paviešino naujausią savo darbą – kartu su atlikėju Algimantu Minalga-Soliariu įrašytą kūrinį „Kam Tiek Daug“. 

Šiai dainai Egidijus pristatė ir vaizdo klipą, kuris buvo nufilmuotas pasakiškoje vietoje – Italijoje, prie Komo ežero. 

Dar viena staigmena gerbėjams – klipe pasirodo ir elegantiškoji atlikėjo žmona Žaneta

Išvydę šį naujausią atlikėjo darbą, gerbėjai puolė komentuoti – E. Dragūnas buvo tiesiog apipiltas komplimentais. 

„Dainos, kurios visada paliečia ir priverčia susimastyti. Ačiū, kad kuri! Šaunuolis, Egi!“ – rašė vienas gerbėjas.

„WOW!!! Neįmanoma atsiklausyti, neįmanoma atsižiūrėti. Vaizdai įkvepiantys, jūsų kuriama muzika – dar labiau. AČIŪ!!!“ – pridūrė kita.

Vedė mylimąją

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad kalbos apie E. Dragūno vestuves pasklido liepos pabaigoje. 

Savo socialiniuose tinkluose Sel pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame užfiksuotas itin romantiškas šokis su mylimąja Žaneta Vitkauskaite.

Vaizdo įraše pora šoka prie įspūdingos panoramos, o Žaneta matoma pasipuošusi elegantiška, šviesia suknele, primenančia nuotakos įvaizdį.

Kiek vėliau atlikėjas patvirtino kalbas, paviešindamas vaizdo įrašą, kuriame jis  matomas su kostiumu,  čia pat pademonstravo ir vestuvinį žiedą.

