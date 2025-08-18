Po Egidijaus Dragūno vestuvių – dar viena staigmena iš atlikėjo

Prieš keletą dienų E. Dragūnas-Sel „YouTube“ platformoje paviešino naujausią savo darbą – kartu su atlikėju Algimantu Minalga-Soliariu įrašytą kūrinį „Kam Tiek Daug“.
Iš Selo – staigmena gerbėjams
Šiai dainai Egidijus pristatė ir vaizdo klipą, kuris buvo nufilmuotas pasakiškoje vietoje – Italijoje, prie Komo ežero.
Dar viena staigmena gerbėjams – klipe pasirodo ir elegantiškoji atlikėjo žmona Žaneta.
Išvydę šį naujausią atlikėjo darbą, gerbėjai puolė komentuoti – E. Dragūnas buvo tiesiog apipiltas komplimentais.
„Dainos, kurios visada paliečia ir priverčia susimastyti. Ačiū, kad kuri! Šaunuolis, Egi!“ – rašė vienas gerbėjas.
„WOW!!! Neįmanoma atsiklausyti, neįmanoma atsižiūrėti. Vaizdai įkvepiantys, jūsų kuriama muzika – dar labiau. AČIŪ!!!“ – pridūrė kita.
Vedė mylimąją
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad kalbos apie E. Dragūno vestuves pasklido liepos pabaigoje.
Savo socialiniuose tinkluose Sel pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame užfiksuotas itin romantiškas šokis su mylimąja Žaneta Vitkauskaite.
Vaizdo įraše pora šoka prie įspūdingos panoramos, o Žaneta matoma pasipuošusi elegantiška, šviesia suknele, primenančia nuotakos įvaizdį.
Kiek vėliau atlikėjas patvirtino kalbas, paviešindamas vaizdo įrašą, kuriame jis matomas su kostiumu, čia pat pademonstravo ir vestuvinį žiedą.
