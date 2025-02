„Energija“ ir vėl nesugebėjo įkąsti OHL Baltijos čempionato lyderiams

Savo pranašumą latviai susikrovė per pirmąjį kėlinį, kai pelnė tris įvarčius be atsako. Vėliau tiek ir antrasis, tiek ir trečiasis kėlinys baigėsi lygiosiomis, bet to „Energijai“ neužteko siekiant taškų.

Įvarčius Elektrėnų atstovams pelnė Karolis Krasilnikovas ir Robertas Vorona. „Mogo“ komandoje įvarčius pelnė Deividas Sarkanis (2) bei gynėjai Renartas Berzinšas, Reinis Virsnitis ir Vladimiras Zaicevas.

Artimiausios dvikovos „Energijos“ laukia vasario 8-9 dienomis Taline su vietos „Panter“.