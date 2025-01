OHL Baltijos čempionato gruodis: lietuviams pagaliau pavyko dažniau pranokti latvius

Po praėjusio mėnesio lygoje ir toliau pirmasis trejetas išlieka Jelgavos „Zemgale/LBTU“, Talino „Panter“ ir Rygos „Mogo/LSPA“. Pastarąjį mėnesį į lygos viršūnę įsiveržė Jelgavos ledo ritulininkai, bet pagal prarastus taškus pirmauja „Mogo“, kuri yra sužaidusi net 5 rungtynėmis mažiau nei jų varžovai.

Lietuvos komandos tarpusavyje kaunasi su kitais dviem Latvijos klubais. „Energija“ vos vienu tašku atlieka nuo Rygos „Prizmos“, o „7bet-Hockey Punks“ dviem taškais lenkia „HS Riga“. Visos jos vis dar kaunasi dėl paskutiniosios, ketvirtosios vietos atkrintamosiose varžybose.

Istorinis mėnuo. Gruodis buvo išskirtinis mėnuo Lietuvos klubams. Jame „Energija“ bei „7bet-Hockey Punks“ pirmą kartą dažniau prieš latvius šventė pergales, nei jiems pralaimėjo (3 pergalės ir 2 pralaimėjimai). Tiesa, jiems padėjo ir tvarkaraštis, kadangi gruodį Lietuvos ekipos nežaidė su dvejomis pajėgiausiomis Latvijos ekipomis „Mogo“ ir „Zemgale“.

REKLAMA

REKLAMA

Atostogos. Gruodį Rygos „Mogo“ nesužaidė nė vienerių OHL Baltijos čempionato rungtynių. Įdomu, jog būtent su jais pirmąsias rungtynes 2025-aisias žais „7bet-Hockey Punks“, kai varžovai be ledo ritulio bus praleidę 40 dienų.

REKLAMA

Parodytas potencialas. Į Lietuvą atvykus lietuvių kilmės kanadiečiui Luke`ui Kutkevičiui, „7bet-Hockey Punks“ komandos vadovas Šarūnas Kuliešius kalbėjo apie didelį jo potencialą. Nors pirmosios penkios rungtynės žaidėjui nebuvo lengvos ir jis liko be taškų, pe paskutinius penkis susitikimus puolėjas jau demonstravo puikų žaidimą ir per juos pelnė net 4 įvarčius.

Be serijų. Nuo pat šio sezono pradžios „Energijai“ iki šiol nepavyko OHL Baltijos čempionate laimėti dviejų rungtynių iš eilės. Tiesa, neužtrunka ir elektrėniškių pralaimėjimų serijos: ilgiausia jų truko 4 rungtynes, o nuo spalio jie nepralaimėjo daugiau nei 2 rungtynių iš eilės.

REKLAMA

REKLAMA

Nebe paskutiniai. Du kartus „HS Riga“ metų pabaigoje įveikusi „7bet-Hockey Punks“ komanda pagaliau aplenkė šią ekipą ir pakilo iš paskutinės turnyrinės lentelės pozicijos. Įdomu, jog šios pergalės padėjo varžovus aplenkti ne tik taškais, tačiau ir nustūmė oponentus į paskutinę poziciją pagal pelnytus įvarčius bei praleistus oponentų metimus.

Nesėkmingos antrosios rungtynės. Elektrėnų „Energija“ šį sezoną jau penkis kartus su varžovais savaitgalį sužaifė rungtynes dvi dienas iš eilės. Įdomu, jog Lietuvos čempionai laimėjo net keturias pirmąsias tarpusavio rungtynes, bet žaisdami kitą dieną ne tik neiškovojo pergalių, tačiau ir nė vieno taško.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Karjeros sezonas. Rezultatyviausią karjeros sezoną žaidžiantis „Energijos“ gynėjas Paulius Rumševičius gruodį dar kartą stebino iššovęs tada, kada to reikėjo komandai. Dvikovoje su „Prizma“ jis pasiekė savo pozicijos žaidėjams retai užfiksuojamą „hat-tricką“, padėdamas išplėšti pratęsimą, o vėliau ir jame pergalę. Įdomu, jog šį sezoną jis jau pelnė daugiau įvarčių (5), nei per prieš tai sužaistas 140 rungtynių šioje lygoje.

REKLAMA

Įsibėgėjęs lyderis. Gruodį „Energijos“ puolimo lyderis Tadas Kumeliauskas buvo sunkiai sustabdomas. Nė vienerių rungtynių jis nepaliko nepapildęs savo rezultatyvumo balų skaičiaus. Iš viso šį sezoną jis jau pelnė 10 įvarčių bei atliko 14 rezultatyvių perdavimų ir rezultatyviausių lygos žaidėjų rikiuotėje pakilo į trečiąją poziciją.

Mažumos. Gruodį „7bet-Hockey Punks“ praleido dar 8 įvarčius žaisdami mažumoje. Jie išlieka blogiausia lygos komanda gindama savo vartus ant ledo turint žaidėjo deficitą, tačiau gali pasigirti bent jau tuo, jog praėjusį mėnesį jie sumažino gaunamų pražangų skaičių ir dažniau patys turėjo daugumas, nei sėdėjo ant nubaustųjų suolelio.

REKLAMA

Konkurencingesni. Nepaisant to, jog šį sezoną OHL Baltijos ledo ritulio čempionate sumažėjo komandų skaičius, Lietuvos ekipos jame yra konkurencingesnės. Vos per pusę sezono tiek ir „Energija“ (19 taškų, praėjusį sezoną 12 taškų), tiek ir „7bet-Hockey Punks (11 taškų, praėjusį sezoną 5 taškai) jau surinko daugiau taškų, nei per visą praėjusį sezoną.

Pirmaujantys Kumeliauskai. Net trijose OHL Baltijos čempionato statistinėse kategorijose viršūnėje galima išvysti Kumeliausko pavardę. Tadas yra pirmas pagal kovą dėl ritulio įmetimų ir atliktus metimus, o jo brolis Donatas šį sezoną gavo daugiausiai baudos minučių.