Po „UFC 331“ – skaudžios pasekmės: Menifieldas be kovų turės praleisti pusmetį

Ilgiausiai be kovų dėl traumos gali tekti likti Alonzo Menifieldui. Patyręs kovotojas turnyro pagrindinėje programoje įveikė Iwo Baraniewskį, tačiau jau pirmajame raunde susilaužė kairės rankos nykštį. A. Menifieldas kovą baigė nepaisydamas labai skausmingos traumos, o po susitikimo jo nykštys atrodė itin prastai. Komisija amerikiečiui skyrė 180 dienų, arba šešių mėnesių, medicininę diskvalifikaciją. Į narvą jis galės grįžti anksčiau tik gavęs gydytojo leidimą.
Thumbs up??? 😬— UFC (@ufc) September 20, 2026
Alonzo Menifield is one TOUGH MAN pic.twitter.com/r8wvlhe4WN
Tarp pagrindinių turnyro kovotojų trumpiausiai ilsėtis turės Joshua Vanas. Pagrindinėje vakaro kovoje pergalę iškovojęs amerikietis gavo vos septynių dienų privalomą diskvalifikaciją.
Jo varžovui Alexandre'ui Pantojai skirta 45 dienų diskvalifikacija. 30 dienų jis turės vengti kontakto, be to, dėl kairiojo antakio žaizdos brazilas turės ilsėtis 60 dienų ir į kovas galės grįžti anksčiau tik gavęs gydytojo leidimą.
Armanui Carukijanui po pergalės prieš Maurício Ruffy skirta 45 dienų diskvalifikacija bei 30 dienų reikalavimas vengti kontakto. Tokia sankcija skirta dėl sunkios kovos. A. Carukijanas papildomai gavo septynių dienų privalomą diskvalifikaciją.
Tuo metu M. Ruffy 30 dienų turės vengti kontakto, o bendra jo medicininė diskvalifikacija siekia 45 dienas. Be to, dėl dešinės akies žaizdos jam skirta 60 dienų diskvalifikacija, kuri gali būti sutrumpinta tik gavus gydytojo leidimą.
Dar keliems UFC 331 kovotojams skirtos itin ilgos diskvalifikacijos. Robelis Despaigne'as turės praleisti iki 180 dienų be kovų dėl galimo dešinės rankos nykščio lūžio ir kairiojo tricepso traumos. Tokį patį šešių mėnesių terminą gavo Edmenas Shahbazyanas dėl galimo dešinės pėdos lūžio, Casey O'Neill – dėl galimo kairiojo kelio lūžio, o Joandersonas Brito – dėl galimo dešiniojo kelio lūžio.
Pilnas UFC 331 medicininių diskvalifikacijų sąrašas:
Joshua Vanas – 7 dienos.
Alexandre'as Pantoja – 60 dienų dėl kairiojo antakio traumos, nebent gydytojas leis grįžti anksčiau.
Armanas Carukijanas – 45 dienos.
Maurício Ruffy – 60 dienų dėl dešinės akies traumos, nebent gydytojas leis grįžti anksčiau.
Patricio Pitbullis – 7 dienos.
Doo Ho Choi – 60 dienų dėl dešinės akies traumos, nebent gydytojas leis grįžti anksčiau.
Seanas Sharafas – 7 dienos.
Gable'as Stevesonas – 45 dienos, 30 dienų be kontakto dėl nokauto.
Alonzo Menifieldas – 180 dienų be kontakto dėl galimo kairiojo nykščio lūžio.
Iwo Baraniewskis – 45 dienos, 30 dienų be kontakto dėl sunkios kovos.
Charlesas Jourdainas – 45 dienos, 30 dienų be kontakto dėl pralaimėjimo techniniu nokautu.
Marlonas Vera – 7 dienos.
Tai Tuivasa – 7 dienos.
Robelis Despaigne'as – 180 dienų be kontakto dėl galimo dešiniojo nykščio lūžio ir kairiojo tricepso traumos.
Michaelas Aswellas – 7 dienos.
Joo Song Yoo – 45 dienos, 30 dienų be kontakto dėl sunkios kovos.
Ozzy Diazas – 45 dienos, 30 dienų be kontakto dėl nokauto.
Ryanas Gandra – 7 dienos.
Brunno Ferreira – 60 dienų dėl kairės akies traumos, nebent gydytojas leis grįžti anksčiau.
Edmenas Shahbazyanas – 180 dienų be kontakto dėl galimo dešinės pėdos lūžio.
Casey O'Neill – 180 dienų be kontakto dėl galimo kairiojo kelio lūžio.
Eduardo Moura – 7 dienos.
Joandersonas Brito – 180 dienų be kontakto dėl galimo dešiniojo kelio lūžio.
Giga Čikadze – 45 dienos, 30 dienų be kontakto dėl nokauto.
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