Carukijanas pakilo UFC reitinge, o Oliveira iškrito iš geriausiųjų penkioliktuko

Pokytis įvyko reitingo viršūnėje – Justinas Gaethje pakilo į trečiąją vietą. JAV kovotojas pakilo viena pozicija, o į ketvirtąją vietą smuktelėjo Piotras Janas.
Reitingo lyderiu išlieka Islamas Machačevas, antroje vietoje – Alexanderis Volkanovskis. Penketuką užbaigia Ilia Topuria.
Įspūdingą penkių pozicijų šuolį atliko Joshua Vanas. Jis iš 11-osios vietos pakilo į šeštąją ir aplenkė Seaną Stricklandą bei Tomą Aspinallą.
T. Aspinallas nukrito dviem pozicijomis – iš šeštosios į aštuntąją. Merabas Dvališvilis smuktelėjo į devintąją vietą, o Alexas Pereira – į dešimtąją. Už jo dabar rikiuojasi Cirylas Gane'as.
Armanas Carukijanas pakilo viena pozicija ir dabar užima 13-ąją vietą. Prieš jį reitinge rikiuojasi Chamzatas Čimajevas, o už nugaros liko Alexandre'as Pantoja.
Į penkioliktuką pateko Carlosas Ulbergas, o iš jo iškrito Charlesas Oliveira.
Absoliučiame geriausių moterų kovotojų reitinge Rose Namajunas išlaikė 12-ą vietą. Ten pirmauja Valentina Ševčenko.
Moterų svorio kategorijos iki 56,7 kg „Meta“ reitinge R. Namajunas yra 8-a, o kita lietuvių kilmės kovotoja Jasmine Jasudavicius – 7-a.
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