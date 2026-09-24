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TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Carukijanas pakilo UFC reitinge, o Oliveira iškrito iš geriausiųjų penkioliktuko

2026-09-24 17:37 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-24 17:37
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UFC atnaujino absoliutų geriausių vyrų kovotojų reitingą.

Armanas Carukijanas | „Stop“ kadras

UFC atnaujino absoliutų geriausių vyrų kovotojų reitingą.

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Pokytis įvyko reitingo viršūnėje – Justinas Gaethje pakilo į trečiąją vietą. JAV kovotojas pakilo viena pozicija, o į ketvirtąją vietą smuktelėjo Piotras Janas.

Reitingo lyderiu išlieka Islamas Machačevas, antroje vietoje – Alexanderis Volkanovskis. Penketuką užbaigia Ilia Topuria.

Įspūdingą penkių pozicijų šuolį atliko Joshua Vanas. Jis iš 11-osios vietos pakilo į šeštąją ir aplenkė Seaną Stricklandą bei Tomą Aspinallą.

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T. Aspinallas nukrito dviem pozicijomis – iš šeštosios į aštuntąją. Merabas Dvališvilis smuktelėjo į devintąją vietą, o Alexas Pereira – į dešimtąją. Už jo dabar rikiuojasi Cirylas Gane'as.

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Armanas Carukijanas pakilo viena pozicija ir dabar užima 13-ąją vietą. Prieš jį reitinge rikiuojasi Chamzatas Čimajevas, o už nugaros liko Alexandre'as Pantoja.

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Į penkioliktuką pateko Carlosas Ulbergas, o iš jo iškrito Charlesas Oliveira.

Absoliučiame geriausių moterų kovotojų reitinge Rose Namajunas išlaikė 12-ą vietą. Ten pirmauja Valentina Ševčenko.

Moterų svorio kategorijos iki 56,7 kg „Meta“ reitinge R. Namajunas yra 8-a, o kita lietuvių kilmės kovotoja Jasmine Jasudavicius – 7-a.

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