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TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Prie karjeros kryžkelės atsidūręs UFC čempionas: „Man nebūtina daugiau kautis“

2026-09-24 08:13 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-24 08:13
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Neginčijamas UFC lengvojo svorio kategorijos čempionas Justinas Gaethje kol kas nežino, ar dar kada nors žengs į narvą. Po įspūdingų pergalių prieš Paddy Pimblettą ir Ilią Topurią diviziono viršūnę pasiekęs 37-erių kovotojas atskleidė besigydantis sunkias traumas ir nėra tikras dėl savo ateities. Nors į titulą pretenduoja pergalių seriją tęsiantis Armanas Carukijanas ir revanšo reikalaujantis I. Topuria, čempionas nusprendė padaryti pauzę, o tai sukėlė didžiulį aistruolių pasipiktinimą.

Justinas Gaethje | Organizatorių nuotr.

Neginčijamas UFC lengvojo svorio kategorijos čempionas Justinas Gaethje kol kas nežino, ar dar kada nors žengs į narvą. Po įspūdingų pergalių prieš Paddy Pimblettą ir Ilią Topurią diviziono viršūnę pasiekęs 37-erių kovotojas atskleidė besigydantis sunkias traumas ir nėra tikras dėl savo ateities. Nors į titulą pretenduoja pergalių seriją tęsiantis Armanas Carukijanas ir revanšo reikalaujantis I. Topuria, čempionas nusprendė padaryti pauzę, o tai sukėlė didžiulį aistruolių pasipiktinimą.

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Pastarieji metai J. Gaethje buvo itin sėkmingi. Sausį jis iškovojo laikinąjį čempiono titulą įveikdamas P. Pimblettą, o birželį „UFC Freedom 250“ turnyre pasiekė sensacingą pergalę prieš I. Topurią, priversdamas pastarojo kampą nutraukti kovą dėl patirtų sužalojimų. Būtent po šio triumfo amerikietis buvo oficialiai paskelbtas neginčijamu diviziono valdovu.

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Kol čempionas ilsisi, kiti kovotojai nesnaudžia. Ilgai kovos dėl titulo laukiantis A. Carukijanas savo kandidatūrą įtvirtino „UFC 331“ turnyre, kuriame nokautavo Mauricio Ruffy. Tuo tarpu diržą praradęs I. Topuria viešai reikalauja greito revanšo.

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Reaguodamas į spaudimą ir A. Carukijano pretenzijas, J. Gaethje pateikė atsakymą tinklalaidėje „Flagrant“. Kovotojas patikino, kad bėgti nuo iššūkių neketina.

„Ne todėl, kad nenoriu kautis su A. Carukijanu, tikrai ne. Jis yra kitas eilėje. Jei ginsiu šį titulą, būtent su juo ir kausiuosi“, – aiškino J. Gaethje.

Vis dėlto ilgametė karjera ir patirti sužalojimai privertė čempioną susimąstyti apie pabaigą. Pasak amerikiečio, jam atėjo laikas pirmiausia pasirūpinti savo sveikata.

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„Turiu traumų, kurias privalau išsigydyti. Sprendimo dar nepriėmiau, bet man 37-eri. Pirmą kovą surengiau 2008 m. Turėjau 40 kovų, įskaitant mėgėjiškas, tad nežinau... Man nebūtina daugiau kautis“, – kalbėjo jis.

Paklaustas apie konkrečias sveikatos problemas, J. Gaethje atskleidė, kad jo kūnas vis dar kenčia nuo pastarųjų dviejų karų narve padarinių: „Šiuo metu turiu gilią kelio mėlynę. Vis dar negaliu smūgiuoti ranka. Nuo paskutinės kovos praėjo trys mėnesiai. Sausio kovai atidaviau daug savęs. Birželį, laimei, išėjau nugalėtoju, bet tai man daug kainavo, todėl turiu atsigauti. Reikia pailsinti smegenis, nes toms kovoms buvo skirta labai daug treniruočių.“

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Čempionas leido aiškiai suprasti, kad artimiausiu metu jokio sprendimo nepriims.

„Likusią metų dalį tiesiog mėgausiuosi būdamas čempionu. Verslo ir gyvenimo sprendimą priimsiu, kai ateis laikas“, – pabrėžė J. Gaethje.

Tokie čempiono žodžiai ir delsimas sukėlė audringą gerbėjų reakciją socialiniuose tinkluose. Nemaža dalis sirgalių piktinosi, kad toks elgesys stabdo visą lengvojo svorio divizioną.

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„Jis daro tą patį šūdą, kurį Jonas Jonesas darė Tomui Aspinallui. Jis laikysis įsikibęs to diržo kiek galėdamas ilgiau, o tada baigs karjerą. Esu 99,9 % tikras, kad taip ir nutiks“, – piktinosi vienas komentatorius.

Kiti reikalavo greitų veiksmų.

„Greičiau apsispręsk, jis pradeda stabdyti divizioną savo apmąstymais ir traumomis. Jis taip pat žino, kad pralaimės tiek Armanui, tiek Charlesui“, – rašė kitas aistruolis, kuriam antrino dar vienas fanas: „Jei ruošiesi baigti karjerą, taip ir pasakyk, brolau. Tiesiog judėk toliau, jei kyla abejonių.“

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Dalis bendruomenės J. Gaethje sprendime įžvelgė tik finansinius motyvus.

„Visi žinojo, kad šita nesąmonė artėja. Dabar, kai jis pasiekė viršūnę, bando tapti nešvankiai turtingu, ir tai atrodo šlykščiai. Imk kitą kovą arba atiduok diržą ir sėskis. Praradau šiek tiek pagarbos Justinui“, – nusivylimo neslėpė dar vienas sirgalius.

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