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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“

Puikiai sezoną pradėjęs Aubameyangas ilgam turės pamiršti futbolą

2026-09-24 07:47 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-24 07:47
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„Deportivo“ puolėjas Pierre-Emerickas Aubameyangas patyrė dešiniojo kelio menisko traumą ir dėl jos iš rikiuotės iškrito maždaug pusantro–dviejų mėnesių laikotarpiui. Futbolininkui ketvirtadienį Madride bus atlikta operacija.

Pierre-Emerickas Aubameyangas | EPA nuotr.

„Deportivo“ puolėjas Pierre-Emerickas Aubameyangas patyrė dešiniojo kelio menisko traumą ir dėl jos iš rikiuotės iškrito maždaug pusantro–dviejų mėnesių laikotarpiui. Futbolininkui ketvirtadienį Madride bus atlikta operacija.

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37 metų P. Aubameyangas traumą patyrė praėjusį sekmadienį rungtynėse su Sevilijos „Betis“. Gabonietis susitikimą pradėjo ant atsarginių suolo ir aikštėje pasirodė po pertraukos, o būtent tuomet pajuto dešiniojo kelio skausmus. Atlikus tyrimus nustatyta menisko trauma.

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Futbolininkui ketvirtadienį Madride bus atlikta artroskopinė operacija. Galutinė jo sugrįžimo į aikštę data priklausys nuo reabilitacijos eigos, tačiau šiuo metu prognozuojama, kad P. Aubameyangas galės grįžti po maždaug pusantro–dviejų mėnesių.

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P. Aubameyangas šį sezoną buvo vienas svarbiausių „Deportivo“ futbolininkų. Per pirmąsias septynerias „LaLiga“ rungtynes jis pelnė penkis įvarčius ir atliko du rezultatyvius perdavimus. Puolėjas starto sudėtyje buvo šešeriose iš septynerių čempionato rungtynių.

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Trauma „Deportivo“ tapo dar vienu smūgiu. Tose pačiose rungtynėse su „Betis“ komanda taip pat neteko Marc Casado, kuris dėl raktikaulio traumos buvo operuotas ir šiais metais į aikštę nebegrįš.

P. Aubameyango trauma nutraukė puikų jo sezono startą. Į „Deportivo“ jis atvyko vasarą ir jau per pirmąsias septynias čempionato rungtynes tapo rezultatyviausiu komandos futbolininku.

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