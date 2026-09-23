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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“

Kylianas Mbappe neįsivaizduoja savęs žaidžiančio rinktinėje tiek ilgai kaip Cristiano Ronaldo

2026-09-23 22:18 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-23 22:18
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Kylianas Mbappe juokais įvertino galimybę Prancūzijos rinktinėje žaisti iki 41 metų, kaip tai daro Cristiano Ronaldo. Madrido „Real“ puolėjas teigė nemanantis, kad Prancūzija leistų jam taip ilgai išlikti nacionalinės komandos žaidėju.

Cristiano Ronaldo | EPA nuotr.

Kylianas Mbappe juokais įvertino galimybę Prancūzijos rinktinėje žaisti iki 41 metų, kaip tai daro Cristiano Ronaldo. Madrido „Real“ puolėjas teigė nemanantis, kad Prancūzija leistų jam taip ilgai išlikti nacionalinės komandos žaidėju.

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27-erių K. Mbappé šiuo metu yra Prancūzijos rinktinės kapitonas. Vokietijos leidinys BILD jo paklausė, ar galėtų atstovauti savo šaliai iki 41 metų, kaip C. Ronaldo atstovauja Portugalijai . „Ar galiu žaisti Prancūzijos rinktinėje iki 41 metų kaip Cristiano Ronaldo? Turime būti sąžiningi – atsižvelgiant į šalį, kuriai atstovauju, Prancūzija niekada neleis man žaisti iki 41 metų“, – juokdamasis sakė K. Mbappe.

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Prancūzas kartu pabrėžė, kad C. Ronaldo pavyzdys rodo, jog tinkamai prižiūrint fizinę ir psichologinę būklę aukštu lygiu galima rungtyniauti ir sulaukus 40 metų. Vis dėlto pats K. Mbappe nemanantis, kad jo karjera Prancūzijos rinktinėje gali trukti taip ilgai.

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C. Ronaldo šiuo metu yra 41 metų ir toliau kviečiamas į Portugalijos rinktinę. Naujasis komandos treneris Jorge Jesus įtraukė puolėją į savo pirmąją sudėtį, nors prieš tai C. Ronaldo buvo užsiminęs, kad 2026 metų pasaulio čempionatas gali būti paskutinis jo karjeroje.

K. Mbappe ne kartą yra pabrėžęs savo susižavėjimą C. Ronaldo. Portugalas nuo jaunystės buvo jo futbolo idealas, o dabar abu futbolininkai palaiko artimą ryšį. K. Mbappe Madrido „Real“ komandoje taip pat dažnai lyginamas su C. Ronaldo, kuris Madrido klube praleido devynerius metus.

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