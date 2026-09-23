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Po žurnalistų tyrimo Alytaus mero patarėjas Saulius Ivoška traukiasi iš pareigų

2026-09-23 22:30 / šaltinis: BNS
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2026-09-23 22:30
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Po žurnalistų tyrimo apie per metus keturiskart išaugusį turtą ir šeimos įmonės gautas pajamas iš savivaldybės, iš pareigų traukiasi Alytaus miesto mero patarėjas, socialdemokratas Saulius Ivoška.

Alytaus miesto savivaldybė (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)

Po žurnalistų tyrimo apie per metus keturiskart išaugusį turtą ir šeimos įmonės gautas pajamas iš savivaldybės, iš pareigų traukiasi Alytaus miesto mero patarėjas, socialdemokratas Saulius Ivoška.

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„Sprendimas nėra lengvas, tačiau noriu, kad mero komanda pirmiausiai rūpintųsi miesto reikalais, o ne kasdien aiškintųsi dėl vis naujų interpretacijų. Tegul žmonės dirba savo darbus, o institucijos – savo“, – feisbuke trečiadienį pranešė S. Ivoška.

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Tiriamosios žurnalistikos centras „Siena“ ir radijo stotis FM99 praėjusią savaitę paviešino tyrimą, kurio duomenimis, S. Ivoškos deklaruoto turto vertė per metus išaugo beveik keturis kartus – nuo 78,8 tūkst. iki 308 tūkst. eurų.

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Deklaracijoje už 2025 metus politikas nurodė beveik 145 tūkst. eurų vertės sklypus ir statinius, nors ankstesniais metais nekilnojamojo turto nedeklaravo. Nekilnojamojo turto registro duomenys rodo, kad tėvai jam padovanojo keturis sklypus Alytuje ir miesto prieigose bei tris statinius.

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Registrų centro duomenimis, du iš pensinio amžiaus tėvų gautus nekilnojamojo turto objektus S. Ivoška jau pardavė. Už juos jis gavo iš viso 269 tūkst. eurų.

Tyrime taip pat rašoma apie S. Ivoškos mamos valdytas įmones, gavusias pajamų iš savivaldybės ir jai pavaldžių įmonių.

Politiko mamos iki 2024 metų valdyta įmonė – naujienų portalas „Dzūkijos veidas“ – teikė viešinimo paslaugas savivaldybei ir jos įmonėms. S. Ivoška privačių interesų deklaracijose šių ryšių nenurodė.

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Paklaustas apie tėvų lėšų, už kurias buvo perkamas turtas, kilmę, S. Ivoška teigė, kad ji yra pagrįsta „pajamomis ir išlaidomis“, o interesų konflikto dėl buvusių mamos verslų neįžvelgė.

„Tikėtina, kai kuriems jau seniai viskas aišku – tyrimai dar nebaigti, institucijos dar vertina, bet nuosprendžiai socialiniuose tinkluose ir komentarų skiltyse jau seniai paskelbti“, – teigė S. Ivoška.

„Kadangi Lietuvoje vis dar galioja įstatymai, kur faktai svarbesni už gandus, palauksiu VMI, STT, Statybos inspekcijos ir kitų institucijų išvadų. Tikiu, kad jos savo darbą atliks geriau nei feisbuko ekspertai ir rinkiminės vaizduotės čempionai“, – sakė jis.

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