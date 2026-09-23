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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

Songaila po pergalės prieš „Lietkabelį“: maldavau Lukošiūno mesti tritaškius

2026-09-23 22:09 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-09-23 22:09
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Lietuvos krepšinio lygoje (LKL), kurią remia „Betsson“, namuose žaidę „Šiauliai“ 84:77 įveikė Panevėžio „Lietkabelio“ komandą.

D.Songaila apžvelgė rungtynes (Foto: Lukas Šeputis)

Lietuvos krepšinio lygoje (LKL), kurią remia „Betsson“, namuose žaidę „Šiauliai“ 84:77 įveikė Panevėžio „Lietkabelio“ komandą.

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Po mačo vyriausiasis šiauliečių treneris Darius Songaila akcentavo, kad pati žaidimo kokybė jo dar itin nepradžiugino.

„Labai daug sistemos klaidų. Apskritai daug klaidų. Suklydome 11 kartų per pirmus du kėlinius. Praeitose rungtynėse suklydome 22 sykius, dabar pradėjome vėl su 11 ir labai sunku kai varžovai iš to pelno 12 taškų. Mes negalime žaisti taip savo žaidimo. Antroje pusėje buvome agresyvesni. Galvoju, kad išėjome su daugiau noro, o tai rodo ir statistika. Tai buvo didžiulis skirtumas“, – kalbėjo D.Songaila.

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Šiaulių komandos strategas taip pat pakomentavo ir pirmuosius Karolio Lukošiūno tritaškius šiame sezone. Jų gynėjas šįkart pataikė du iš trijų bandymų.

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„Aš maldavau jo trejas rungtynes mesti į krepšį. Galėsite žaidėjų paklausti. Aš maldavau tiesiog jo. Per pertrauką pasakiau, kad jeigu tu gavęs kamuolį nemesi, tu nežaisi. Pirmas prisilietimas ir buvo iškart metimas, o antras ir įkrito. Tuomet jau galime jam ir derinį padaryti“, – teigė D.Songaila.

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Panevėžio komandos vyriausiasis treneris Nenadas Čanakas pripažino, kad varžovai nusipelnė pergalės labiau.

„Varžovai buvo geresni. Padarėme per daug mentalinių klaidų. Nesame pasiruošę žaisti šiame lygyje, jeigu nesugebame atsirinkti metikų. Varžovai atkovojo daugiau kamuolių, o prie viso to prisidėjo ir trumpa rotacija“, – akcentus dėjo serbas.

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