Eglinskas po pralaimėjimo „Neptūnui“: skirtumas aikštėje – didesnis nei rezultatas

Po antrojo pralaimėjimo sezono starte uteniškių komandos vyriausiasis treneris Laimonas Eglinskas pripažino, kad rungtynės jo komandai nesusiklostė.
„Blogos rungtynės. Pralaimėjome atrodo, kad tik 15 taškų, bet manau, jog tai buvo žymiai didesnis skirtumas. „Neptūnas“ buvo žymiai geresnė komanda“, – kalbėjo L.Eglinskas.
– Kokie trūkumai išryškėjo?
– Nėra vieno dalyko, o yra keletas, kur turime būti geresni. Gavome skaudžias pamokas su „Lietkabeliu“, dabar gavome skaudžias pamokas su „Neptūnu“. Tai yra geros Europos taurės komandos ir aš tikiuosi, kad pasimokysime. Tai parodo, kad nieko lengvai nebus, kad ir turime gerų individualiai žaidėjų. Kol nesulipsime kaip komanda, kol visi kartu neturėsime vienodo tikslo, tol bus sudėtinga.
– Pasigendate sportinio pykčio? Metėte tik 15 baudų.
– Tos 15 baudų nėra nulemtos tik sportinio pykčio. Nemanau, kad buvome mažiau sportiškai pikti negu varžovai. Tikrai norėjome, atkovojome 15 kamuolių puolime, bet jų nekonvertavome į taškus.
– Ar yra žaidėjai, iš kurių norisi daugiau?
– Iš visų noriu daugiau. Negaliu išskirti nei vieno. Pradedant nuo Beniušio, baigiant Juršiu.
– Kokia P.Valinsko situacija?
– Jam atliktos intervencijos į kelį šiandien. Kalbėsime su gydytojais ir kol kas negaliu pasakyti tiksliai.
Klaipėdos komandos vyr. treneris Gediminas Petrauskas teigė, kad žaidėjams neakcentavo to, jog praėjusių metų pusfinalyje buvo pralaimėta būtent uteniškiams.
„Naujokams apie tai išvis nepasakojau. Yra mūsų tik keli žaidėjai. Yra galbūt asmeniniai prisiminimai ir mums treneriams, bet dėl to kažkokio akcento tikrai nebuvo. Pradžioje sezono nesinori pradėti 0:2, kadangi atsirastų įtampa. Žaidėjai galbūt turėjo asmeninių ambicijų, tai džiaugiamės komandine pergale“, – teigė G.Petrauskas.
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