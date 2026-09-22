„Real“ klubą ištiko smūgis – Fede Valverde patyrė rimtą čiurnos traumą

Atlikus tyrimus Madrido „Real“ medicinos tarnyboje nustatyta, kad F. Valverde patyrė trečio laipsnio kairiosios čiurnos raiščių patempimą. Klubas kol kas nenurodė, kiek laiko futbolininkas negalės rungtyniauti.
Visgi, neoficialių šaltinių teigimu, futbolininkas komandai nepadės ilgą laiko tarpą. Jo gijimas turėtų trukti 2-3 mėnesius. Iki tol buvo viltasi, jog į aikštę jis galėtų sugrįžti jau po 2-3 savaičių.
F. Valverde traumą patyrė sekmadienį Madrido derbyje su Madrido „Atletico“. Urugvajietis susižeidė dar pirmajame kėlinyje, tačiau tęsė savo pasirodymą ir nebuvo pakeistas.
Šį sezoną F. Valverde yra vienas svarbiausių Jose Mourinho komandos futbolininkų. Jis iki traumos startinėje sudėtyje buvo pradėjęs visas pirmąsias septynerias „LaLiga“ rungtynes.
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