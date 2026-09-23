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Į Paulo Costos ultimatumą atsakė UFC vadovybė: „Jam buvo siūlomos kovos, bet jis jas atmetė“

2026-09-23 17:16 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-23 17:16
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UFC vadovas Dana White'as atsakė į viešus 35-erių Paulo Costos priekaištus organizacijai. Jis pareiškė, kad kovotojui buvo siūlomos kovos, tačiau šis jų atsisakė. Paskutinę kovą pagal dabartinę sutartį turintis P. Costa UFC buvo iškėlęs ultimatumą: trijų raundų kova, didesnis atlygis arba paleidimas nuo sutarties.

Paulo Costa | Scanpix nuotr.

UFC vadovas Dana White'as atsakė į viešus 35-erių Paulo Costos priekaištus organizacijai. Jis pareiškė, kad kovotojui buvo siūlomos kovos, tačiau šis jų atsisakė. Paskutinę kovą pagal dabartinę sutartį turintis P. Costa UFC buvo iškėlęs ultimatumą: trijų raundų kova, didesnis atlygis arba paleidimas nuo sutarties.

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D. White'o nepasitenkinimą brazilo elgesiu atskleidę komentarai nuskambėjo antradienio vakarą, po 7-osios „Dana White's Contender Series“ savaitės „UFC Apex“ arenoje Las Vegase. Paklaustas apie kovotojo viešą kritiką, UFC vadovas iš pradžių reagavo emocingai: „Ką po velnių tai apskritai reiškia? O, taip, Paulo nusivylęs, taip. Jam buvo siūlomos kovos, bet jis jas atmetė.“

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Vėliau D. White'as griežtai neigė, kad organizacija sąmoningai laiko P. Costą neaktyvų ar riboja jo galimybes.

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„Mes nesakome tiesiog: po velnių tą Paulo Costą, tu negausi kovos, ne, mes tau nemokėsime, ne, mes to nedarysime. Kovotojams reguliariai siūlomos trys kovos per metus. Net tiems, kurie nekovoja“, – teigė D. White'as.

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Palyginimui UFC vadovas prisiminė dėl akių traumos sunkiasvorių kategorijos čempiono titulo atsisakiusį Tomą Aspinallą: „T. Aspinallo akys sužalotos, bet jam siūlomos kovos. Manote, kad P. Costai nesiūlomos kovos?“

Tiesa, D. White'as neįvardijo nė vienos kovos, kurios P. Costa esą atsisakė. Jis nenurodė nei varžovų, nei datų, nei svorio kategorijų ar finansinių sąlygų. Tiesiogiai jis neatsakė ir į pagrindinį brazilo skundą, kad pagal dabartinį kontraktą jam liko viena kova, kurios atlygis buvo sutartas už tris, o ne už penkis raundus pagrindinėje vakaro dvikovoje.

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Savo ginčą su organizacija P. Costa paviešino rugsėjo 18 d. Las Vegase paskelbtu pareiškimu, skirtu vienam iš UFC vadovų Hunteriui Campbellui. Viešai jį kritikavęs kovotojas pasiūlė tris problemos sprendimo būdus. Pirmasis – trijų raundų pussunkio svorio kategorijos kova su bet kuriuo organizacijos varžovu, nes būtent tokiam formatui buvo sutartas jo dabartinis atlygis. Antrasis – penkių raundų kova po šešių savaičių, jei UFC padidintų jo atlygį. Anot P. Costos, jis nesutiktų kautis „penkis raundus už trijų kainą“, akcentuodamas papildomą riziką ir pasiruošimą papildomoms 10 minučių narve.

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Trečiuoju variantu kovotojas tiesiog pareikalavo nutraukti bendradarbiavimą: „Paleiskite mane nuo sutarties dabar. Paprasta ir aišku.“

Kovotojo teigimu, H. Campbellas nepasiūlė jam standartinės trijų raundų kovos, o tinkamas varžovas gali neatsirasti iki kitų metų. Pranešama, kad paskutinei kovai pagal sutartį P. Costai buvo pasiūlyta penkių raundų kova per trumpą laiką. Tokiai akistatai jis esą atviras, jei bus tinkamai atlygintas ir turės pakankamai laiko pasiruošti bei pabrėžė, kad sutarus sąlygas yra pasiruošęs kovoti su bet kuriuo pussunkio svorio kategorijos varžovu. Iki D. White'o komentarų H. Campbellas į naujausią ultimatumą viešai nebuvo atsakęs.

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Dėl kovų stokos nusivylęs P. Costa neseniai kreipėsi pagalbos į bokso vadybininką Eddie Hearną. Jis pasirašė sutartį su jo agentūra ir tikisi geresnės ateities tiek UFC, tiek laisvojoje rinkoje. Dviejų pergalių seriją fiksuojantis brazilas paskutinį kartą narve kovėsi dar balandį, kai įveikė Azamatą Murzakanovą.

Anksčiau P. Costa siekė kovos dėl laikinojo čempiono titulo, kol po traumos gydėsi pussunkio svorio kategorijos čempionas Carlosas Ulbergas. Vėliau jis teigė, kad UFC tuo nebuvo suinteresuota. Neseniai iššūkį P. Costai metė ir buvęs čempionas Magomedas Ankalajevas.

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