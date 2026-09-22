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TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

UFC čempionas Stricklandas pateko į avariją: bekelėje be šalmo vertėsi net šešis kartus

2026-09-22 09:49 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-22 09:49
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Rugsėjo 20-ąją socialiniuose tinkluose pasirodžiusiame vaizdo įraše 35-erių UFC vidutinio svorio kategorijos čempionas Seanas Stricklandas pranešė patekęs į didelio greičio avariją bekelėje, kurios metu, būdamas be šalmo, stipriai susitrenkė galvą.

Seanas Stricklandas | „Stop“ kadras

Rugsėjo 20-ąją socialiniuose tinkluose pasirodžiusiame vaizdo įraše 35-erių UFC vidutinio svorio kategorijos čempionas Seanas Stricklandas pranešė patekęs į didelio greičio avariją bekelėje, kurios metu, būdamas be šalmo, stipriai susitrenkė galvą.

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Platformoje „X“ pasidalintame vaizdo įraše, kurį papildė trumpas prierašas „Buvo padaryta klaidų“, kovotojas atskleidė po incidento ketinantis tiesiog pagulėti.

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Apie 60 mylių per valandą (apie 96 km/h) greičiu lėkusiam visureigiui, kurį vairavo čempiono bičiulis, apsivertus net šešis kartus, amerikietis neslėpdamas emocijų kreipėsi į savo sekėjus:

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„Vairavo mano bičiulis. Jis apvertė mus važiuojant maždaug 60 mylių greičiu. Vertėmės kokius šešis kartus. Buvau be šalmo, idiotas, – vaizdo įraše pasakojo S. Stricklandas. – Trenkiausi galva į žemę lėkdamas 60 mylių per valandą greičiu be šalmo, voliodamasis ir daužydamasis į purvą.“

Po šių detalių kovotojas žiūrovams pridūrė: „Manau, kad aš čia tiesiog pagulėsiu ir truputį nusnausiu.“

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Tai nėra pirmoji skaudi avarija, į kurią patenka šis kovotojas. Iš „King's MMA“ treniruotės Los Andžele 2018-ųjų gruodį motociklu namo važiavusį S. Stricklandą, judėjusį maždaug 45 mylių per valandą (apie 72 km/h) greičiu, taranavo į jo kelią pasukęs automobilis. Pasakodamas apie šį incidentą, atletas teigė buvęs be sąmonės maždaug 3 valandas, o prabudęs ligoninėje po operacijos sužinojo patyręs kelio girnelės sausgyslės plyšimą bei kitus rimtus kelio pažeidimus. Dėl šių traumų jis dvejus metus negalėjo žengti į narvą ir į UFC sugrįžo tik 2020-ųjų spalį.

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Šiuo metu antrą kartą UFC vidutinio svorio kategorijos čempiono diržą savo rankose laikantis atletas į 185 svarų diviziono viršūnę sugrįžo po gegužės 9 dieną Niuarke (Naujojo Džersio valstija) įvykusio „UFC 328“ turnyro, kuriame skirtingu teisėjų sprendimu įveikė Chamzatą Čimajevą ir nutraukė jo nepralaimėtų kovų seriją.

Nors organizacija dar nepaskelbė oficialios jo kitos titulo gynybos datos, naujausi pranešimai S. Stricklandą siejo su potencialia kova prieš Prancūzijos atstovą Nasurdiną Imavovą iki 2026-ųjų pabaigos. Be to, likus kelioms dienoms iki avarijos, kovotojas skelbė apie planus išbandyti save bokso ringe, pageidautina po „Zuffa“ vėliava. Nėra jokių požymių, kad ši avarija pakeistų šiuos planus, tačiau po pasakojimo apie smūgį į galvą bekelėje artimiausiu metu didžiausias prioritetas neabejotinai bus sportininko sveikata.

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