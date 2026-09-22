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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Lietuvos U21 rinktinės laukia du paskutiniai testai Europos čempionato atrankos turnyre

2026-09-22 09:35 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-22 09:35
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Lietuvos vaikinų U21 rinktinė spalio mėnesį užbaigs pasirodymą kitų metų UEFA Europos vaikinų U21 čempionato atrankos turnyre.

Lietuvos U21 rinktinė | Organizatorių nuotr.

Lietuvos vaikinų U21 rinktinė spalio mėnesį užbaigs pasirodymą kitų metų UEFA Europos vaikinų U21 čempionato atrankos turnyre.

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Andriaus Skerlos treniruojama rinktinė sužais paskutines dvejas dar likusias rungtynes. Spalio 1 dieną lietuviai svečiuose išmėgins jėgas su Vengrijos komanda, tuo tarpu spalio 6-ąją namuose susitiks su Kroatijos bendraamžiais.

Įėjimas į rungtynes Druskininkuose bus nemokamas, o abiejų susitikimų tiesioginės transliacijos numatomos futbolas.tv platformoje.

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Šiai stovyklai į rinktinės sudėtį grįžta birželio mėnesį patirties vyrų rinktinėje sėmęsis vartininkas Arnas Voitinovičius, taip pat kvietimų sulaukė Švedijos aukščiausioje lygoje debiutavęs Oskaras Pukelis bei Anglijoje tobulėjantis Dovydas Sasnauskas.

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Pirmą kartą kvietimo į rinktinę sulaukė vienas rezultatyviausių Pirmos lygos, kurią remia TOPsport, futbolininkų Vakaris Berenta bei iš JAV atvyksiantis jaunimo rinktinių narys Grantas Emerhi.

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Lietuviai šiuo metu grupėje turi surinkę du taškus ir rikiuojasi penktoje pozicijoje. Pirmasis susitikimas prieš Vengriją praėjusiais metais Druskininkuose baigėsi 1:1, tuo tarpu Kroatijoje šeimininkams buvo nusileista 0:4.

Lietuvos U21 rinktinės sudėtis rungtynėms prieš Vengriją ir Kroatiją:

Vartininkai

Vilius Šivickas (FA „Šiauliai“)

Arnas Voitinovičius („Benfica“ B, Portugalija)

Gynėjai

Dovydas Balsys (FK „Panevėžys“)

Edgaras Bierontas (FA „Šiauliai“)

Tautvydas Burdzilauskas („Kauno Žalgiris“)

Patrikas Matyžonok (FK „Žalgiris“)

Oskar Pukelis (Stokholmo AIK, Švedija)

Dovydas Sasnauskas („Sheffield United“ U21, Anglija)

Martynas Šetkus (FK „Žalgiris“)

Saugai

Kajus Bička (FK „Žalgiris“)

Grant Emerhi („UConn Huskies“, JAV)

Ernestas Gudelevičius („Altamura“, Italija)

Dovas Grudzinskas („Liefering“, Austrija)

Skirmantas Paukštys („Monopoli“, Italija)

Nikita Pavlovskij (FK „Džiugas“)

Sidas Praleika („Karvina“, Čekija)

Dominykas Taučas („Valencia“, Ispanija)

Jonas Usavičius (FK „Žalgiris“)

Puolėjai

Vakaris Berenta (FK „Žalgiris“)

Romualdas Jansonas („Ourense“, Ispanija)

**********

Vaikinų U21 rinktinės spalio mėnesio grafikas:

Spalio 1 diena (ketvirtadienis)

20.00 val. Vengrija – Lietuva

Spalio 6 diena (antradienis)

20.00 val. Lietuva – Kroatija

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