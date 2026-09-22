Motiejaus Šapolos klubas pirmauja lygoje, Titas Krapikas įveiktas buvo tik nuo 11 metrų žymos

M. Šapola gynyboje žaidė puikiai, laimėjo 5 dvikovas, o jo perdavimų tikslumas buvo net 88 %. Po šios pergalės „Spezia“ su 16 taškų pirmauja lygoje.
Tuo metu kitose „Serie C“ lygos rungtynėse vartininkas Titas Krapikas atrėmė tris varžovų smūgius, bet vieną įvartį praleido ir jo ginamas „Sambenedettese“ klubas svečiuose sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Pianese“ ekipa.
T. Krapikas vienintelį kartą įveiktas buvo tik nuo 11 metrų žymos – 76 minutę. „Sambenedettese“ ekipa rungtynes užbaigė mažumoje, bet tašką išsaugojo.
Šios lygiosios „Sambenedettese“ ekipai atnešė vos antrą sezono tašką ir klubas su 2 taškais lieka devynioliktoje lygos vietoje.
Tuo metu kitas vartininkas Ernestas Lysionok nebuvo registruotas „Dolomiti Bellunesi“ klubo rungtynėms Italijos „Serie C“ lygoje, o jo ekipa namuose 1:2 pralaimėjo „Lumezzane“ ekipai.
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