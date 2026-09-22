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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Motiejaus Šapolos klubas pirmauja lygoje, Titas Krapikas įveiktas buvo tik nuo 11 metrų žymos

2026-09-22 08:08 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-22 08:08
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Italijos „Serie C“ lygoje visas rungtynes žaidė gynėjas Motiejus Šapola, o jo ginamas „Spezia“ klubas namuose 3:1 įveikė „Vis Pesaro“ ekipą.

Motiejus Šapola | Klubo nuotr.

Italijos „Serie C“ lygoje visas rungtynes žaidė gynėjas Motiejus Šapola, o jo ginamas „Spezia“ klubas namuose 3:1 įveikė „Vis Pesaro“ ekipą.

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M. Šapola gynyboje žaidė puikiai, laimėjo 5 dvikovas, o jo perdavimų tikslumas buvo net 88 %. Po šios pergalės „Spezia“ su 16 taškų pirmauja lygoje.

Tuo metu kitose „Serie C“ lygos rungtynėse vartininkas Titas Krapikas atrėmė tris varžovų smūgius, bet vieną įvartį praleido ir jo ginamas „Sambenedettese“ klubas svečiuose sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Pianese“ ekipa.

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T. Krapikas vienintelį kartą įveiktas buvo tik nuo 11 metrų žymos – 76 minutę. „Sambenedettese“ ekipa rungtynes užbaigė mažumoje, bet tašką išsaugojo.

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Šios lygiosios „Sambenedettese“ ekipai atnešė vos antrą sezono tašką ir klubas su 2 taškais lieka devynioliktoje lygos vietoje.

Tuo metu kitas vartininkas Ernestas Lysionok nebuvo registruotas „Dolomiti Bellunesi“ klubo rungtynėms Italijos „Serie C“ lygoje, o jo ekipa namuose 1:2 pralaimėjo „Lumezzane“ ekipai.

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