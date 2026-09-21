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TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

FutbolasLT_S06E04: Deivido Malžinsko proveržis ir nelinksmi „Žalgirio“ kalneliai

2026-09-21 19:18 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-21 19:18
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Pirmadienį į studiją susirinkę „FutbolasLT“ tinklalaidės kūrėjai – Evaldas Gelumbauskas, Aurimas Budraitis ir Karolis Tretjakas pratęsė praėjusios savaitės temą ir peržvelgė Lietuvos rinktinės vyriausiojo trenerio Edgaro Jankausko UEFA Tautų lygos D diviziono kovoms surikiuotos nacionalinės rinktinės gretas. Natūralu, kad Fotelių Ekspertų akis užkliuvo už pačio šviežiausio rinktinės kandidato – Gargždų „Bangos“ gynėjo Deivido Malžinsko.

FutbolasLT | Sportas.lt nuotr.

Pirmadienį į studiją susirinkę „FutbolasLT“ tinklalaidės kūrėjai – Evaldas Gelumbauskas, Aurimas Budraitis ir Karolis Tretjakas pratęsė praėjusios savaitės temą ir peržvelgė Lietuvos rinktinės vyriausiojo trenerio Edgaro Jankausko UEFA Tautų lygos D diviziono kovoms surikiuotos nacionalinės rinktinės gretas. Natūralu, kad Fotelių Ekspertų akis užkliuvo už pačio šviežiausio rinktinės kandidato – Gargždų „Bangos“ gynėjo Deivido Malžinsko.

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Tinklalaidės kūrėjai įvertino D. Malžinsko nueitą kelią – per Vilniaus „Žalgirio“ jaunimo ugdymo sistemą, legendomis apipintą Vilniaus „Vyčio“ komandą, tarnybą Lietuvos Kariuomenėje, Vilniaus „Riterius“, „Transinvest“ ir Gargždus. Ir tiesioginiame pokalbyje pamėgino atskleisti ir paties rinktinės debiutanto požiūrį į savo sėkmės istoriją.

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Palinkėję sėkmės Deividui ir Lietuvos rinktinei „FutbolasLT“ kūrėjai persikėlė į Toplygos pasaulį. O jame per praėjusią savaitę džiaugsmų ir tragedijų porciją atsiėmė visi trys čempionato lyderiai – Marijampolės „Sūduva“, „Kauno Žalgiris“, ir – ypač – Vilniaus „Žalgiris“. Po puikios pergalės Liepkalnyje dar vieną sezono dugną Galinės kaime pramušę žalgiriečiai, regis, išmušė saugiklius net ir klubo prezidentui Andriui Tapinui, tačiau „Kauno Žalgirio“ ir „Sūduvos“ komandų pasirodymai taip pat nežibėjo auksu.

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Aptarę Toplygos 32 turo reikalus „FutbolasLT“ kūrėjai suspėliojo Lietuvos rinktinės pergales prieš Lichtenšteiną ir Azerbaidžaną, išklausė Aurimo Budraičio ataskaitą apie Naujosios Akmenės sporto ir sveikatingumo centre savaitgalį skambėjusius braziliškus LFF Futsal Supertaurės ritmus, atsakė į žiūrovų klausimus ir atsisveikino iki kito antradienio!

Lietuvos komandų atrankas į UEFA turnyrus stebėkite specialiame futbolo transliacijų polapyje. Daugiau skaitykite futbolo naujienų skiltyje.

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