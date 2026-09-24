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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos šachmatininkai olimpiadoje įveikė Egiptą, moterys sutriuškino Surinamą

2026-09-24 20:27 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-24 20:27
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Samarkande (Uzbekistanas) ketvirtadienį pratęsta 46-oji FIDE šachmatų olimpiada.

Tomas Laurušas (Lietuvos šachmatų federacijos nuotr.) | „Facebook“ nuotr.

Samarkande (Uzbekistanas) ketvirtadienį pratęsta 46-oji FIDE šachmatų olimpiada.

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Lietuvos vyrų rinktinė aštuntajame ture 3:1 pranoko Egiptą. Savo partijas laimėjo Tomas Laurušas, Pijus Stremavičius ir Glebas Pidlužnij, o nesėkmę patyrė tik Paulius Pultinevičius.

Lietuvos moterų rinktinė 4:0 nepaliko vilčių Surinamui. Pergales iškovojo Salomėja Zaksaitė, Simona Limontaitė, Agnė Mickūnaitė ir Marija Šibajeva.

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Lietuvos vyrų rinktinė su 11 taškų užima 26-ą vietą. Lietuvos moterys turi 9 tšk. ir rikiuojasi 73-ios. Prancūzės, kurios savo gretose turi Deimantę Daulytę-Cornette, žengia 8-os.

Devintajame ture Lietuvos vyrų lauks Izraelis, o moterų – Naujoji Zelandija.

Turnyras tęsis iki rugsėjo 27 d.

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