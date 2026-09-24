Europos orientavimosi sporto čempionate – pasaulio žvaigždės triumfas ir lietuvių kova

„Esu be galo laiminga. Šiandienos trasa buvo labai sunki ir kupina iššūkių. Nesijaučiau labai gerai, bėgau visai neblogai, bet stipriai suklydau vienoje vietoje. Manau, šiandien visi sportininkai panašiai jautėsi ir stengėsi iš savęs išspausti viską“, – po finišo sakė pastaruosius metus daugiausia slidinėjimo alpinizmo ir bekelės bėgimo varžybose startavusi T. Alexandersson.
Europos orientavimosi čempionato ilgosios trasos finalai šiandien pareikalavo titaniškų pastangų ir iš kitų orientacininkų – tankus Petroškų miškas klaidino juos, teko brautis per dilgėles ir audros išverstus medžius. Moterų A finale tarp 58 startavusių sportininkų Judita Traubaitė užėmė 46-ą vietą.
„Labai sunki trasa, tikrai labai ilga. Tai buvo kova su savimi ir mišku iki pat pabaigos. Sudėtinga buvo ir techniškai, ir fiziškai, ir psichologiškai. Startavau pradžioje, kitų dalyvių nemačiau, tai buvo ilgas ir vienišas bėgimas“, – nuovargio neslėpė Milano ir Kortinos žiemos olimpinių žaidynių dalyvė, trumpam iš biatlono į orientavimosi sportą grįžusi J. Traubaitė.
Kita Lietuvos rinktinės atstovė Aušrinė Kutkaitė finišavo 47-a.
„Trasa yra tikrai sunki, vien ją įveikti yra didelis nuopelnas. Pasirodymą vertinu ganėtinai gerai, aišku, gal neįvykdžiau visko, kaip norėjau, bet, kai tokia ilga trasa, tai sunku idealiai viską padaryti“, – pasirodymą įvertino A. Kutkaitė.
Vyrų ilgojoje trasoje Europos čempiono titulą apgynė norvegas Kasperas Harlemas Fosseris. Vienintelis A finale startavęs lietuvis Tautvydas Rimkus užėmė 40-ą vietą.
„Nuo pat pradžių trasa buvo brutali fiziškai ir techniškai, reikėjo kovoti, brautis, daug kartų griuvau. Nebuvo labai gerų pasirinkimo variantų į tolimus punktus, tai reikėjo bėgti mažomis atkarpomis, nepamesti krypties. Vidutiniškai sekėsi, šiek tiek prasčiau nei vakar, norėjosi geresnio rezultato, geresnės savijautos“, – kalbėjo T. Rimkus.
Rytoj Europos čempionate sportininkų laukia poilsio diena, tačiau unikali patirtis parengta varžybų žiūrovams. Jie patys galės išbandyti jėgas klaidžiame Petroškų miške – čia iki sekmadienio vyks visiems norintiems skirtos „EOC Tour“ varžybos. Šeštadienį vyks vidutinės trasos A finalai. Juose taip pat startuos 3 Lietuvos orientacininkai.
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