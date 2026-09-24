Į Lietuvą atvyks olimpiniai čempionai – Kaune dalyvaus unikaliame ledo šou „Stichijos 3“

Tai bus jau antrasis jų pasirodymas „Stichijų“ projekte. Pora dalyvavo antrojoje šou dalyje – „Stichijos 2: Pasadoblis“, o dabar į Kauną grįš po išskirtinio sezono, kuriame iškovojo Europos, olimpinių žaidynių ir pasaulio čempionų titulus.
Prancūzijos čiuožėjų duetas prisijungs prie Lietuvos šokių ant ledo lyderių Allison Reed ir Sauliaus Ambrulevičiaus bei kitų elitinių dailiojo čiuožimo atstovų iš viso pasaulio.
Sezonas, įėjęs į istoriją
Beaudry ir Cizeronas kartu čiuožti pradėjo 2025 metais, tačiau jau pirmasis jų sezonas tapo išskirtinis. Naujas duetas labai greitai įsitvirtino pačiame šokių ant ledo elite ir per vieną sezoną laimėjo tris svarbiausius titulus.
2026 m. Europos čempionate Šefilde jie tapo Europos čempionais, po kelių savaičių Milano-Kortinos žiemos olimpinėse žaidynėse iškovojo auksą šokių ant ledo varžybose, o sezoną užbaigė triumfu pasaulio čempionate Prahoje.
Tai – retas atvejis šokių ant ledo disciplinoje, kai naujai susiformavusi pora taip greitai pasiekia aukščiausią tarptautinį lygį. Į „Stichijas“ jie grįš jau ne tik kaip vieni laukiamiausių šou dalyvių, bet ir kaip pora, kurios sezonas tapo vienu ryškiausių dailiojo čiuožimo istorijoje.
Cizeronas – šokių ant ledo ikona
Guillaume’as Cizeronas yra vienas garsiausių šokių ant ledo čiuožėjų pasaulyje. Su ankstesne partnere Gabriella Papadakis jis tapo 2022 m. Pekino olimpiniu čempionu, penkiskart pasaulio ir penkiskart Europos čempionu.
„Stichijų“ publikai Cizeron jau pažįstamas – pirmajame ledo šou jis pristatė solo pasirodymą, o antrojoje dalyje „Stichijos 2: Pasadoblis“ pasirodė kartu su Laurence Fournier Beaudry.
Dabar į Lietuvą jis sugrįš naujame karjeros etape – kaip olimpinės, pasaulio ir Europos čempionės poros narys ir viena ryškiausių žvaigždžių visoje čiuožimo padangėje.
Beaudry – patirtis ir karjeros viršūnė
Laurence Fournier Beaudry – patyrusi šokių ant ledo čiuožėja, anksčiau atstovavusi Kanadai ir Danijai. Iki partnerystės su Cizeron ji jau buvo olimpinių žaidynių dalyvė ir Keturių žemynų čempionato prizininkė.
Naujas etapas su Cizeronu tapo didžiausiu jos karjeros proveržiu. Per vieną sezoną pora iškovojo titulus, kurie šokių ant ledo pasaulyje žymi absoliutų elitą – Europos čempionato, olimpinių žaidynių ir pasaulio čempionato aukso medalius.
Fournier Beaudry ir Cizerono duetas išsiskiria brandžiu čiuožimu, muzikos pajautimu ir stipriu sceniniu įtaigumu.
Sugrįžimas į „Stichijas“
„Stichijos 3: Galaxy“ žiūrovai Beaudry ir Cizeroną išvys po sezono, kuriame pora pasiekė aukščiausią įmanomą rezultatą tarptautinėje arenoje. Kaune jie pristatys pasirodymą iš savo naujojo sezono repertuaro.
Šis sugrįžimas tampa vienu svarbiausių trečiosios „Stichijų“ dalies akcentų. Pora jau buvo „Stichijos 2: Pasadoblis“ dalimi, o dabar į Lietuvą atvyksta su dar didesniu sportiniu statusu ir nauja istorija.
„Stichijos 3: Galaxy“ – nauja visata ant ledo
Trečioji „Stichijų“ dalis į „Žalgirio“ areną sugrįš su visiškai nauja tema – „Galaxy“. Šou programoje dailusis čiuožimas bus jungiamas su muzika, šviesomis, vaizdo projekcijomis, techniniais sprendimais ir didelio masto arenine režisūra.
„Stichijos“ – tai areninis ledo šou, kuriame pasaulinio lygio sportininkų pasirodymai tampa platesnės sceninės patirties dalimi.
Kartu su Laurence Fournier Beaudry ir Guillaume Cizeron „Žalgirio“ arenoje pasirodys Lietuvos ir pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždės, olimpinių žaidynių, pasaulio ir Europos čempionatų dalyviai bei prizininkai, žinomi atlikėjai ir kiti scenos menų atstovai.
„Stichijos 3: Galaxy“ – 2027 m. balandžio 3 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje. Bilietus platina Bilietai.lt.
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