Paolini – Italijos herojė: laimėjo du mačus ir padėjo rinktinei išsigelbėti prieš Kiniją

Pirmajame susitikime Kinijos rinktinę į priekį išvedė Shuai Zhang. 55-oji pasaulio raketė per vos 62 minutes 6:0, 6:2 sutriuškino Elisabettą Cocciaretto (WTA-67).
37-erių kinė po pergalės neslėpė pasitikėjimo savo jėgomis.
„Man 37-eri. Esu viską patyrusi daugybę kartų. Manau, kad galiu susitvarkyti su tokiais momentais“, – sakė kinė.
Vis dėlto antrajame mače Italijos rinktinę į kovą grąžino J. Paolini. Ji pirmą kartą per keturis susitikimus įveikė olimpinę čempionę Qinwen Zheng (WTA-52) – 6:3, 7:6 (7:4).
Antrajame sete kinė dvyliktajame geime laimėjo „break pointą“, o pratęsimo pradžioje netgi pirmavo 3:0, tačiau Italijos tenisininkė atsitiesė ir užbaigė mačą dviem setais.
Ši pergalė J. Paolini tapo devintąja iš eilės Billie Jean King taurėje. Naktį ji į kortą grįžo dar kartą – šįkart kartu su Sara Errani stojo į lemiamą dvejetų mačą. Italės jame turėjo gerokai paplušėti, tačiau po beveik tris valandas trukusios kovos 6:3, 5:7, 6:3 palaužė Guo Hanyu ir Jiang Xinyu bei užtikrino Italijai vietą pusfinalyje. Mačas baigėsi beveik pirmą valandą nakties.
J. Paolini ir S. Errani per pastaruosius trejus metus kartu iškovojo olimpinį auksą ir „Roland Garros“ titulą.
„Jaučiuosi nuostabiai. Kai pamatėme burtus ir supratome, kad vėl žaisime su Kinija, pagalvojome: oho, bus labai sunku, dar kartą teks žaisti prieš šeimininkes. Visada būna sunku, o šiemet galbūt buvo dar sunkiau“, – sakė J. Paolini.
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