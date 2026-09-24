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Paolini – Italijos herojė: laimėjo du mačus ir padėjo rinktinei išsigelbėti prieš Kiniją

2026-09-24 21:21 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-24 21:21
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Titulą ginanti Italijos moterų teniso rinktinė ketvirtadienį išsigelbėjo Billie Jean King taurės ketvirtfinalyje. Jasmine Paolini (WTA-20) laimėjo tiek vienetų, tiek dvejetų mačą, o italės 2:1 įveikė turnyro šeimininkę Kiniją ir pateko į pusfinalį.Italės mačą pradėjo nesėkmingai, tačiau sugebėjo atsitiesti ir šeštadienį pusfinalyje susitiks su Ukraina, kuri ketvirtfinalyje dramatiškai palaužė Belgiją.

Jasmine Paolini ir Sara Errani | Scanpix nuotr.

Titulą ginanti Italijos moterų teniso rinktinė ketvirtadienį išsigelbėjo Billie Jean King taurės ketvirtfinalyje. Jasmine Paolini (WTA-20) laimėjo tiek vienetų, tiek dvejetų mačą, o italės 2:1 įveikė turnyro šeimininkę Kiniją ir pateko į pusfinalį.Italės mačą pradėjo nesėkmingai, tačiau sugebėjo atsitiesti ir šeštadienį pusfinalyje susitiks su Ukraina, kuri ketvirtfinalyje dramatiškai palaužė Belgiją.

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Pirmajame susitikime Kinijos rinktinę į priekį išvedė Shuai Zhang. 55-oji pasaulio raketė per vos 62 minutes 6:0, 6:2 sutriuškino Elisabettą Cocciaretto (WTA-67).

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37-erių kinė po pergalės neslėpė pasitikėjimo savo jėgomis.

„Man 37-eri. Esu viską patyrusi daugybę kartų. Manau, kad galiu susitvarkyti su tokiais momentais“, – sakė kinė.

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Vis dėlto antrajame mače Italijos rinktinę į kovą grąžino J. Paolini. Ji pirmą kartą per keturis susitikimus įveikė olimpinę čempionę Qinwen Zheng (WTA-52) – 6:3, 7:6 (7:4).

Antrajame sete kinė dvyliktajame geime laimėjo „break pointą“, o pratęsimo pradžioje netgi pirmavo 3:0, tačiau Italijos tenisininkė atsitiesė ir užbaigė mačą dviem setais.

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Ši pergalė J. Paolini tapo devintąja iš eilės Billie Jean King taurėje. Naktį ji į kortą grįžo dar kartą – šįkart kartu su Sara Errani stojo į lemiamą dvejetų mačą. Italės jame turėjo gerokai paplušėti, tačiau po beveik tris valandas trukusios kovos 6:3, 5:7, 6:3 palaužė Guo Hanyu ir Jiang Xinyu bei užtikrino Italijai vietą pusfinalyje. Mačas baigėsi beveik pirmą valandą nakties.

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J. Paolini ir S. Errani per pastaruosius trejus metus kartu iškovojo olimpinį auksą ir „Roland Garros“ titulą.

„Jaučiuosi nuostabiai. Kai pamatėme burtus ir supratome, kad vėl žaisime su Kinija, pagalvojome: oho, bus labai sunku, dar kartą teks žaisti prieš šeimininkes. Visada būna sunku, o šiemet galbūt buvo dar sunkiau“, – sakė J. Paolini.

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