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Svitolina atskleidė netikėtą karjeros detalę: jai siūlyta pakeisti pilietybę

2026-09-24 15:23 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-24 15:23
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Ukrainos teniso žvaigždė Elina Svitolina atskleidė, kad karjeros pradžioje buvo sulaukusi pasiūlymų pakeisti pilietybę ir atstovauti kitoms šalims, kuriose tenisininkėms buvo sudarytos palankesnės sąlygos tobulėti.

Elina Svitolina | EPA nuotr.
GALERIJA (111)

Ukrainos teniso žvaigždė Elina Svitolina atskleidė, kad karjeros pradžioje buvo sulaukusi pasiūlymų pakeisti pilietybę ir atstovauti kitoms šalims, kuriose tenisininkėms buvo sudarytos palankesnės sąlygos tobulėti.

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FOTOGALERIJA. Ukrainos tenisininkė E.Svitolina

Tenisininkė pripažino, kad tokie pasiūlymai buvo įdomūs ir malonūs, tačiau ji niekada rimtai nesvarstė atsisakyti Ukrainos pilietybės.

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„Esu gavusi tokių pasiūlymų. Buvo įdomu su jais susipažinti ir viską išsiaiškinti. Visgi, gimiau Odesoje ir norėjau atiduoti visas jėgas, kad kuo geriau atstovaučiau Ukrainai“, – sakė E. Svitolina.

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Pasak jos, kai kurios šalys buvo labiau orientuotos į tenisą ir galėjo pasiūlyti daugiau galimybių sportininkams.

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„Žinoma, buvo malonu sulaukti tokių pasiūlymų, nes yra šalių, kurios, sakykime, yra labiau orientuotos į tenisą“, – teigė ukrainietė.

Vis dėlto E. Svitolina pabrėžė, kad nuo pat mažens save laikė ukrainiete. Tokį požiūrį palaikė ir jos šeima.

„Visada jaučiausi ukrainiete. Mano tėvai taip pat labai aiškiai žinojo, kas mes esame ir kokiai šaliai turime atstovauti“, – pridūrė tenisininkė.

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